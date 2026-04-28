„Domnule Președinte, nu vă mai obosiți!” – Val de furie pe pagina lui Nicușor Dan. Românii îi reproșează abandonarea crizei politice pentru „lumea bună”

Sursă: Realitatea.net

În timp ce Administrația Prezidențială transmite comunicate despre hub-uri strategice și parteneriate portuare la Dubrovnik, secțiunea de comentarii a președintelui Nicușor Dan a devenit un câmp de luptă digital. Mesajul cetățenilor este unul singur: prioritățile de pe agenda de la „Trei Mări” nu coincid cu urgența crizei politice de acasă.

„Mediator de decor” și reproșuri privind „direcția pro-europeană”

Votanții care l-au susținut pe Nicușor Dan se declară profund dezamăgiți de rolul de mediator pe care acesta și l-a asumat în conflictul dintre Guvernul Bolojan și majoritatea parlamentară.

„Domnule Președinte, cu tot respectul, nu vă mai obosiți! Nu mai interesează pe nimeni ce faceți prin lumea bună, când la noi sunteți un mediator de decor. Dezamăgitor, mult sub cea mai rezonabilă așteptare față de dumneavoastră” , scrie un urmăritor, în timp ce un altul punctează ironic: „Poate ați avut datele oprite în roaming, dar știți ce se-ntâmplă acasă? Lăsați, vă rog, medierea, că v-am mandatat să susțineți direcția pro-europeană împreună cu dl. Bolojan, nu să girați mizeria asta” .

Advertising

Advertising

Teama de „pactul cu PSD” și avertismentele privind suspendarea

Mulți comentatori văd în atitudinea președintelui o strategie greșită care ar putea duce la izolarea sa politică sau chiar la pierderea mandatului.

„Ai făcut pact cu PSD pentru al doilea mandat? Și ce ai rezolvat dacă 6 milioane de oameni care te-au votat nu mai vor să audă de tine? Votanții PSD nu te vor vota în veci. Apropo, după înlăturarea lui Bolojan, vor pregăti suspendarea ta. Nici măcar nu vei apuca să îți termini primul mandat” , avertizează un cetățean. Sentimentul de trădare este generalizat: „Din păcate am trecut de la «pas cu pas» la «pe de o parte și pe de altă parte», foarte dezamăgitor! Așteptam o poziție, nu mediere!” .

„V-am votat pentru Ilie Bolojan!” – Premierul demis, mai popular decât Președintele

Numele lui Ilie Bolojan domină discuțiile, acesta fiind văzut ca singura ancoră de reformă pe care electoratul o mai acceptă.

„Eu v-am votat pentru Ilie Bolojan!”

„Ține mai aproape de Bolojan! Nu pierzi pe mâna lui. Are susținere populară mai mare ca a ta, la momentul actual!”

„Domnule Președinte Nicușor Dan, de ce mediați contra lui Ilie Bolojan? Apărați-l pe Bolojan că nu apucați să mai semnați niciun tratat.”

O criză de imagine profundă: „Scaunul, mai important decât țara”

Criticile vizează și contrastul dintre discursul despre „sprijinul european” de la Dubrovnik și realitatea politică internă dominată de alianțe cu partidele extremiste sau cu „vechiul PSD”.

„Cu sprijin european. Dar ce ne facem cu ce se întâmplă în România? Cu sprijin extremist? Premierul are nevoie de sprijinul responsabililor. Scaunul este mai important pentru tine decât țara asta. Vei rămâne ca cel mai rău exemplu de președinte din istoria țării noastre. Noi nu vom uita trădarea ta” , scrie Irina Elena Măntulescu într-un comentariu care a strâns numeroase reacții.

Concluzia generală a românilor este una amară, marcată de neîncrederea în viitorul apropiat: „Păi s-ar putea să nu mai aveți cu cine face progres și dezvoltare economică în actualele condiții politice din țara noastră. Pe când vă întoarceți nu mai avem țară...” .

Rămâne de văzut dacă Președintele va recepționa acest semnal de alarmă sau dacă, așa cum susțin unii comentatori, „va deveni parte din visul urât care ni se pregătește” .