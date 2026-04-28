Alertă în Gorj: bărbat dispărut de peste 30 de ore, căutat cu drone și echipe mixte de intervenție

Sursă: Realitatea.net

Mobilizare de amploare în Gorj, după dispariția unui bărbat de 64 de ani, plecat de acasă fără telefon și de negăsit de mai bine de 30 de ore. Autoritățile și localnicii au pornit căutări extinse, după ce acesta a fost surprins ultima dată de camerele de supraveghere din sat.

Ultimele imagini cu bărbatul dispărut

Dispariția a fost semnalată în satul Alexeni, unde locuia bărbatul, identificat ca Vasile Ciulavu. Acesta a plecat de acasă luni dimineață, fără să ia telefonul mobil, iar de atunci nu a mai fost văzut.

Potrivit martorilor și imaginilor surprinse de camerele video, bărbatul a fost observat plimbându-se prin sat, având asupra sa un baston. Ulterior, ar fi intrat într-o curte care duce spre malul unei ape, loc din care i s-a pierdut complet urma.

Familia și vecinii, în alertă

Sora bărbatului a fost ultima persoană care a vorbit cu el și a oferit detalii despre cum era îmbrăcat în momentul dispariției.

Localnicii spun că acesta obișnuia să plece și să revină acasă, însă de această dată întârzierea neobișnuită a stârnit panică în rândul familiei.

Căutări intense, inclusiv pe timpul nopții

După sesizarea dispariției, autoritățile au declanșat o acțiune amplă de căutare în zona comunei Stănești. Echipe formate din polițiști, jandarmi și salvamontiști au scotocit terenul inclusiv pe timpul nopții.

Reprezentanții Salvamont Gorj au folosit drone cu termoviziune, eficiente în condiții de temperaturi scăzute, pentru a acoperi o suprafață cât mai mare.

„Am verificat o zonă extinsă și am reluat căutările în această dimineață”, au transmis salvatorii implicați în operațiune.

Operațiunile continuă

Primarul comunei a confirmat că echipele sunt în teren fără întrerupere și că există indicii privind direcția în care s-ar fi deplasat bărbatul.

Căutările sunt îngreunate de terenul dificil și de apropierea unei ape, zonă considerată de risc de către salvatori.

Semnalmente și apel către populație

Bărbatul dispărut are aproximativ 1,70 metri înălțime și cântărește în jur de 70 de kilograme. În momentul plecării, purta o haină groasă, în carouri roșu cu negru.

Autoritățile fac apel la cetățeni: orice informație care ar putea ajuta la găsirea acestuia trebuie transmisă de urgență la cea mai apropiată secție de poliție sau prin apel la 112.