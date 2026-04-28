Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după depunerea moțiunii de cenzură: ”Vreau să rămân echidistant. Alegerile anticipate, un scenariu puțin probabil”

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți seară, în cadrul unei conferințe de presă, după Summitul Inițiativei celor Trei Mări, care a avut loc în Croația, că vrea să păstreze echidistanța în ceea ce privește moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan și a subliniat că alegerile anticipate sunt un scenariu „puțin probabil”.

”Inițiativa celor trei mări, un format inițiat acum 10 ani, care cuprinde țările din fostul bloc comunist, care au intrat în, cumva, mai târziu în Uniunea Europeană, cu interese comune, interese de securitate și interese economice comune. Despre asta a fost vorba în dezbaterile de azi.

Mâine o să fie un forum economic cu o componentă și mai trenantă economică. Pe scurt, noi reprezentăm fiecare dintre noi niște piețe relativ mici pentru piața globală.

Cum putem să facem să stimulăm investițiile pe această zonă, care are un grad de creștere mai mare decât al mediei Uniunii Europene, dar care nu colaborează încă suficient pentru a atrage investiții care să fie în toate aceste state membre și pentru asta, bineînțeles, trebuie să îmbunătățim conectivitatea, conectivitatea energetică, să vedem cum armonizăm regulile care se aplică companiilor în fiecare dintre țări, cum colaborăm între noi astfel încât autorități naționale să nu blocheze companii care investesc din alte țări, cum nouă ni s-a întâmplat la niște companii.

Deci, un format foarte important pentru economia și pentru prosperitatea oamenilor din România.

Mâine dimineață forum economic, unde probabil că veți asista. Am avut azi la amiază semnarea unui protocol prin care se inițiază un fond de investiții al acestei regiuni, în care și Banca Românească de Dezvoltare BIT este implicată.

Pe scurt, asta este inițiativa celor trei mări, un format care este extrem de important pentru România”, a declarat președintele Nicușor Dan, după participarea la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.

Întrebări

Reporter: Pe scurt, cum mă vedeți inițiativa de astăzi a PSD și a AUR de a depune o moțiune de cenzură și dacă, în acest context, mai vedeți vreun rol de mediator al dumneavoastră și între cine și cine, tocmai pentru că există această alianță, fie și de conjunctură, între PSD și AUR?

Nicușor Dan: Astăzi s-au întâmplat două lucruri. S-a depus o moțiune de cenzură și în Parlamentul României s-a votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Deci, pe de o parte, avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării.

Reporter: Tocmai pentru că spuneați anterior că sunteți mediator și nu puteți spune dacă îl susțineți sau nu pe premierul Ilie Bolojan în acest moment, totuși, când este o moțiune de cenzură care are ca scop faptul ca domnul Bolojan să nu mai fie premier, puteți spune dacă îl susțineți sau nu îl susțineți pe domnul premier?

Nicușor Dan: E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ moțiune de cenzură, păstrez echidistanță.

Reporter: Din discuțiile dumneavoastră cu liderii politici, cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?

Nicușor Dan: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Adică sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.

Reporter: Cât de nociv ar fi pentru România scenariul alegerilor anticipate?

Nicușor Dan: Este un... Bineînțeles, cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor le aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare. Niciuna dintre acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate și e un scenariu pe care teoretic îl avem așa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare.

Reporter: Sorin Grindeanu a bătut palma cu George Simion, cel care vă jignește de fiecare dată când are ocazia și spune că trebuie reluat turul 2, în aceste condiții, PSD, colaborare cu AUR, dumneavoastră mai puteți avea încredere în PSD?

Nicușor Dan: Încrederea e o chestiune care... noi vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun pe care l-au făcut că au votat azi programul SAFE. Toată evaluarea pe tot toate lunile astea e în toate direcțiile.

Reporter: Atât cele 6 milioane de voturi care au fost credințate anul trecut, cât și programul dumneavoastră politic au venit în spiritul și în slujba României europene și, având în vedere că avem un partid pro-european din coaliție care susține o moțiune și un partid AUR împotriva căruia s-a creat un cordon sanitar pro-european, cum vă veți asigura dumneavoastră că România nu va fi deviată de pe traiectoria sa europeană la finalul acestei crize politice, mai ales că avem îngrijorări inclusiv în sfera socială și financiară?

Nicușor Dan: Da, în primul rând avem declarația partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antiocidentale AUR. Ăsta este un lucru. Și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea denumit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, nu mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă.