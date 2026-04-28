Ministrul Finanțelor, avertisment dur pentru români: ”Au crescut dobânzile, iar agenţiile de rating urmăresc evoluţiile politice”

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, avertizează, marţi, că instabilitatea politică se vede deja în costurile de finanţare ale României. Oficialul a subliniat că instabilitatea nu este un concept abstract și ”se vede în dobânzi mai mari, în presiune pe buget şi în spaţiul mai redus pentru investiţii”.

”Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aprox 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepţiei mediilor investiţionale generată de tensiunile interne. Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanţării”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că o evoluţie recentă relevantă este cea a diferenţei între randamentele aferente maturităţii de 10 ani pentru titlurile de stat emise în moneda locală de Ungaria şi România: ”dacă la începutul anului România se situa sub Ungaria, acum plăteşte 120 puncte de bază (1,20%) peste Ungaria”.

”România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput. În acelaşi timp, agenţiile de rating urmăresc atent evoluţiile locale şi cer claritate privind direcţia fiscală, reformele şi capacitatea de finanţare a statului, după ce au avertizat în numeroase rânduri că deteriorarea disciplinei fiscale şi blocajele în reforme pot pune presiune pe ratingul suveran al României”, a spus ministrul Finanţelor.

Alexandru nazare a explicat că o eventuală înrăutăţire a ratingului de ţară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecinţe grave, însemnând costuri de finanţare semnificativ mai mari, cerere redusă şi acces mai dificil la pieţele externe, o mare parte dintre investitorii instituţionali actuali fiind nevoiţi să nu mai cumpere titluri de stat româneşti şi chiar să îşi reducă expunerile pe România.

”În cea mai recentă discuţie cu reprezentanţii agenţiei Fitch, de ieri dimineaţă, am transmis clar că România îşi menţine angajamentul pentru consolidare fiscală şi reforme - însă toate acestea vor depinde în continuare de garanţiile de stabilitate pe care vom reuşi să le transmitem în extern. Instabilitatea nu este un concept abstract. Se vede în dobânzi mai mari, în presiune pe buget şi în spaţiul mai redus pentru investiţii”, a precizat șeful de la Finanțe.

Alexandru Nazare a menționat că, pentru o ţară cu cel mai mare deficit din UE şi cu o datorie publică în creştere rapidă (de la 54,8% la 59,3% din PIB într-un an), orice creştere a costurilor de finanţare contează.

”În paralel, calendarul economic al României este critic. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, iar jaloane importante sunt încă neîndeplinite. Orice blocaj politic afectează direct capacitatea de a finaliza reforme şi de a securiza aceste fonduri”, a afirmat acesta.

Potrivit lui, în ultimele luni, România a făcut paşi importanţi –s-a redus deficitul sub ţinta asumată, menţinând în acelaşi timp investiţiile publice la un nivel ridicat, cu o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi reducând costurile de finanţare.

”Aceste rezultate au fost câştigate cu mult efort şi pot fi rapid pierdute. În acest context, diferenţa esenţială nu este între majorităţi care se pot alia, ci între majorităţi care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală şi credibilitate – nu de blocaje. Când dobânzile cresc, datoria trebuie stabilizată, iar ratingul este sub presiune, orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri. Mai mari pentru stat, mai mari pentru economie, mai mari pentru fiecare român”, mai transmis ministrul.

Oficialul avertizează că ”adevărata miză nu este una politică, ci una de responsabilitate naţională: capacitatea de a garanta finanţarea ţării, de a duce reformele la capăt, de a menţine încrederea investitorilor şi de a păstra ratingul suveran la nivelul gradului investiţional”.

”Aceasta este, în mod real, garanţia stabilităţii financiare de care România are nevoie acum”, a conchis ministrul Finanţelor.