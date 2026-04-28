Cutremur în PNL înainte de votul pe moțiune: doi lideri cer schimbarea direcției și reaprind tensiunile în jurul lui Bolojan

Sursă: Agerpres, Facebook

Partidul Național Liberal traversează o perioadă de tensiune internă accentuată, după ce două voci importante din interiorul formațiunii au ieșit public cu poziții care pun presiune pe conducere și pe actuala linie politică.

Discuțiile se învârt în jurul rămânerii la guvernare, a relației cu PSD și a rolului pe care Ilie Bolojan îl are în actualul context.

În interiorul partidului apar tot mai clar diferențe de viziune privind strategia imediată, în special în perspectiva votului pe moțiune care urmează să aibă loc marți.

Valeriu Iftime: apel la menținerea PNL la guvernare și la o formulă cu PSD

Advertising

Advertising

Una dintre pozițiile care au generat discuții vine de la Valeriu Iftime, președintele interimar al PNL Botoșani, considerat apropiat al lui Ilie Bolojan. Acesta susține că partidul ar trebui să rămână la guvernare și că o formulă de colaborare cu PSD reprezintă, în opinia sa, singura variantă realistă în acest moment politic.

Situația devine mai complicată în interiorul liberalilor, în condițiile în care Iftime a vorbit și despre deciziile recente din partid și despre tensiunile generate de direcția strategică.

'Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai fie acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan. Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta. (...) Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor și un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan, un guvern de coaliție, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios, ăsta e drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român', a declarat marți Valeriu Iftime, pentru Agerpres.

Tot acesta a subliniat și raportul de forțe din Parlament, argumentând că poziția actuală a PNL nu permite o strategie independentă:

'Faptul că noi suntem 14 procente în România, liberalii, cumva nu prea ai muzica ta. Trebuie să o cam asculți. Din păcate, domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moțiunea asta și retragerea noastră de la guvernare, pe care noi am aprobat-o, mai trebuie discutată', a mai menționat Valeriu Iftime.

Ionuț Stroe cere revenirea la masa negocierilor cu PSD

O altă poziție importantă vine din partea lui Ionuț Stroe, deputat al Partidului Național Liberal și fost ministru, care susține reluarea dialogului între partidele pro-occidentale, inclusiv cu PSD, pentru menținerea unei majorități stabile.

Acesta a transmis public faptul că scenariile politice vehiculate în spațiul public trebuie tratate cu seriozitate, mai ales în contextul în care este invocat un posibil guvern PSD–AUR.

„Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD–AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură. Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru! Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”.

Acesta a completat ideea, insistând asupra limitelor compromisului politic și a necesității unei majorități stabile: „Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României. E nevoie de maturitate politică acum și de reconstrucția unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem.”