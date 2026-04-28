Șeful Senatului refuză să plece din funcție și îi transmite un mesaj direct lui Grindeanu: PNL nu a provocat criza politică

Tensiunile dintre partenerii politici se mută și la vârful Parlamentului, după ce președintele Senatului, Mircea Abrudean, a respins ideea unei demisii, în contextul schimbului de replici cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Oficialul liberal a transmis că nu vede niciun motiv pentru a face un astfel de pas în acest moment și a subliniat că PNL nu este responsabil pentru actuala criză politică.

Întrebat cum răspunde declarațiilor lui Sorin Grindeanu, care a spus că va renunța la șefia Camerei Deputaților doar după plecarea liberalului de la Senat, Mircea Abrudean a avut o reacție clară.

„Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică. Așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă”, a precizat Mircea Abrudean.

Grindeanu condiționează propria demisie

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus la rândul său ideea unei demisii imediate din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Întrebat la Parlament dacă ia în calcul să plece din această poziție, acesta a transmis că un astfel de gest ar putea avea loc doar în aceleași condiții în care și reprezentanții PNL fac același lucru.

Grindeanu a invocat protocolul politic al coaliției și a arătat că regulile stabilite trebuie aplicate în mod egal pentru toate funcțiile-cheie din arhitectura puterii.

„Când o face şi Abrudean. (...) Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte a aceluiaşi protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în acelaşi mod. Pare că nu vine vreo demisia dinspre Guvern. Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”, a spus preşedintele PSD.

Schimb de replici în plină criză politică

Schimbul de mesaje dintre cei doi lideri vine într-un moment delicat pentru scena politică, marcat de tensiuni în coaliție și de discuțiile tot mai intense privind viitorul Guvernului și al actualei majorități parlamentare.

În acest context, declarațiile celor doi șefi ai Camerelor Parlamentului adâncesc disputa politică și arată că, cel puțin pentru moment, niciuna dintre tabere nu este dispusă să facă primul pas.