Elena Lasconi angajează consilier personal plătit din bani publici, deși administrațiile publice sunt îndemnate să reducă personalul

Sursă: realitatea.net

În plin val de discuții despre reducerea cheltuielilor bugetare și restructurări în administrația publică, Primăria Câmpulung anunță scoaterea la concurs a unui post de consilier personal al primarului Elena Lasconi. Edilul a lansat chiar un apel public pe rețelele de socializare, invitând candidații interesați să-și trimită CV-urile.

„Dacă iubești Câmpulungul te invit să faci parte din echipa mea în calitate de consilier personal al primarului.”, a scris Lasconi pe pagina sa oficială. Anunțul, distribuit pe rețelele de socializare, precizează că dosarele pot fi depuse pe adresa de e-mail a instituției.

Profilul candidatului ideal include empatie, bunătate și onestitate, dar și abilități concrete: comunicare în social media, operare PC și editare video. Pe listă apare și un criteriu mai neobișnuit pentru o fișă a postului din administrația publică, „iubirea pentru comunitate și Câmpulung".

Ce salariu oferă Primăria Câmpulung

Potrivit anunțului, salariul net pornește de la 3.000 de lei pentru studii medii și poate ajunge la 4.806 lei pentru studii superioare, în funcție de vechime.

Nu este prima oară când primarul Lasconi ocupă această funcție în organigramă. Din 2020, postul de consilier personal a fost deținut pentru o perioadă de Andrei Grecu, actualmente consilier local.