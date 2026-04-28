Sibiu spune „nu” jocurilor de noroc: consilierii au votat interzicerea păcănelelor în oraș. Care este singura excepție

Jocurile de noroc au fost interzise în Sibiu, în urma unei decizii adoptate de consilierii locali în cadrul unei ședințe extraordinare. Măsura vizează eliminarea sălilor de jocuri de tip slot-machine și a altor activități similare de pe raza municipiului.

Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”, în timp ce alți 6 consilieri s-au abținut. Astfel, în oraș vor mai putea funcționa doar agențiile Loteria Română. Decizia vine în contextul unor dezbateri ample privind impactul social al jocurilor de noroc, autoritățile locale invocând efectele negative asupra comunității, inclusiv riscul de dependență și problemele sociale generate de acest fenomen. Hotărârea urmează să fie aplicată treptat, pe măsură ce autorizațiile existente vor expira, conform presei locale.

