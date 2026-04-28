Augustin Zegrean, despre numirea premierului: Poate președintele să ignore propunerea PSD-AUR?

Sursă: realitatea.net

Fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, explică mecanismele constituționale prin care președintele României poate desemna un prim-ministru, subliniind limitările legale în cazul persoanelor demise prin moțiune de cenzură și importanța loialității constituționale în raport cu majoritățile parlamentare.

Dilema constituțională: Poate un premier demis să fie reconfirmat?

În cadrul unei intervenții la REALITATEA PLUS privind criza politică actuală, fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a oferit clarificări esențiale despre marja de manevră a șefului statului. „Mai este o doamnă care susține că Președintele poate să numească aceeași persoană care a fost demisă prin moțiune de cenzură... sau cum se numea, să nu greșesc. Este interesant: ar putea, de exemplu, să îl numească pe Ilie Bolojan și să respingă propunerea PSD și AUR?”, a punctat acesta, deschizând discuția despre limitele puterii prezidențiale.

Interdicția desemnării imediate după moțiunea de cenzură

Referitor la posibilitatea ca un premier demis să revină imediat în funcție, Zegrean a fost categoric: „Spuneam că nu îl mai poate numi dacă a fost demis. Lucrurile sunt simple în acest moment, cel puțin pentru mine; mă gândesc că modelul este la Nicușor Dan, nu? Asta încerc să lămuresc, fiindcă ne-am chinuit mai devreme să înțelegem acest aspect.”

Respingerea majorității și limitele „loialității constituționale”

Întrebat dacă Președintele României poate să respingă propunerea de premier a unei majorități (de exemplu, PSD-AUR) și să desemneze pe cineva susținut de o coaliție minoritară, fostul magistrat a explicat: „Da, ar putea să respingă propunerea majorității, dar nu înseamnă neapărat că poate numi un premier din partea unor partide fără susținere majoritară. Rolul consultărilor este ca Președintele să înțeleagă cine ar putea fi prim-ministru și cine are susținere în Parlament. Acest rol trebuie interpretat și exercitat cu loialitate constituțională.”

Scenariul demisiei: O soluție teoretică fără logică politică

Zegrean a reiterat faptul că legislația și deciziile anterioare ale CCR blochează anumite scenarii: „Nu poate să-l numească din nou pe Bolojan pentru că s-a stabilit deja că un premier demis nu mai poate fi propus imediat. Totuși, dacă domnul Ilie Bolojan și-ar da demisia astăzi sau până marți, ar putea fi nominalizat din nou? Da, ar fi o soluție teoretică, dar este un răspuns care nu are legătură cu realitatea sau cu logica politică. Acum, depinde ce jocuri se fac la nivel înalt. Acestea sunt prevederile Constituției, dacă este respectată ad litteram.”