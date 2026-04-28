„Dacă a făcut ce a spus, va distruge populația”. Discuția dintre Trump și Regele Charles, descifrată de un cititor pe buze

Sursă: The Sun

O vizită de stat menită să fie strict protocolară s-a transformat într-un moment neașteptat de sinceritate între președintele american Donald Trump și Regele Charles al III-lea.

La doar 48 de ore după tentativa de asasinat care l-a vizat pe liderul de la Casa Albă, cei doi au fost surprinși într-o discuție informală, desfășurată pe peluza de sud a Casei Albe, sub măsuri stricte de securitate.

Detaliile conversației nu au fost inițial publice, însă au fost ulterior descifrate de o expertă în citirea buzelor, care a analizat imaginile pentru publicația The Sun . Dialogul a scos la iveală o discuție tensionată despre securitate, război și amenințările globale.

Trump: „Nu eram pregătit, dar acum sunt”

Potrivit interpretării realizate, Donald Trump a deschis discuția fără ocolișuri, făcând referire la atacul armat recent asupra sa.

„Acest atac armat... Nu e un lucru bun. Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit.”

Regele Charles a reacționat cu calm, menținând tonul diplomatic al întâlnirii, însă conversația a evoluat rapid spre teme internaționale sensibile.

Discuția a alunecat spre războiul din Ucraina și Vladimir Putin

În timpul dialogului, subiectul a ajuns la conflictul din Ucraina și la rolul Rusiei în escaladarea tensiunilor globale. Potrivit reconstrucției conversației, Trump ar fi făcut referire directă la discuțiile sale cu liderul de la Kremlin:

„Chiar acum vorbesc cu Putin... el vrea război.”

Regele Charles ar fi încercat să tempereze discuția, evitând o aprofundare a subiectului în acel context oficial:

„Vom discuta asta mai târziu.”

Avertismentul lui Trump: „Va distruge populația”

În ciuda încercărilor monarhului britanic de a păstra cadrul diplomatic, Trump ar fi continuat ideea și ar fi transmis un mesaj mult mai dur despre intențiile liderului rus.

„Vrea mai mult... Am un presentiment… dacă a făcut ce a spus, va distruge populația.”

Declarația, surprinsă în timpul interacțiunii informale, sugerează o îngrijorare profundă legată de escaladarea conflictelor internaționale și de potențialul lor impact global.

O întâlnire oficială transformată într-un schimb de avertismente

Deși momentul a avut loc într-un cadru oficial, între doi lideri aflați într-o vizită de stat, discuția a depășit rapid protocolul obișnuit, intrând în zona sensibilă a securității globale și a relațiilor dintre marile puteri.

Analiza realizată pe baza citirii buzelor a scos la iveală o conversație mult mai directă decât ar fi fost de așteptat într-un astfel de context, în care diplomația a lăsat loc unor avertismente personale și evaluări dure asupra situației internaționale.