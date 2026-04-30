Studiu alarmant: 7 din 10 tineri cred că s-ar putea feri la timp din fața unui tren

Un studiu britanic atrage atenția asupra unei percepții extrem de riscante în rândul tinerilor: 7 din 10 cred că ar avea timp să se ferească de un tren dacă traversează neatent o trecere la nivel. Concluzia indică o subestimare gravă a pericolului real.

Un studiu comandat de Network Rail arată că tinerii adulți din Marea Britanie subestimează grav pericolul de la trecerile la nivel, deși majoritatea afirmă că înțeleg riscurile, scrie Club Feroviar .

Cercetarea indică faptul că șapte din zece tineri cu vârste între 18 și 34 de ani cred că s-ar putea feri la timp dacă un tren s-ar apropia în momentul traversării, iar 98% nu știu cât îi trebuie unui tren să oprească în cazul unei frânări bruște. Interesant este că opt din zece respondenți susțin că înțeleg pericolele de la trecerile la nivel, însă impresia că s-ar putea salva la timp arată, de fapt, o percepție complet eronată a riscului real.

Network Rail atrage atenția că trenurile pot circula cu viteze de până la cinci ori mai mari decât mașinile, iar această impresie de control este falsă și periculoasă.

Advertising

Advertising

Folosirea telefonului mobil — pentru comunicare, acces la rețele sociale sau ascultarea de muzică — amplifică exponențial riscurile, pentru că distrage atenția și reduce capacitatea de percepție, atunci când privirea este fixată în ecran, iar căștile atenuează zgomotele exterioare.