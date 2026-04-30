Sursă: Realitatea.Net

Compania PocketOS - care furnizează soluții software pentru firme de închirieri auto - a pierdut date esențiale după ce un agent AI a eliminat atât baza de producție, cât și copiile de rezervă, declanșând un blocaj operațional major.

Incidentul a fost provocat de Cursor, un agent AI bazat pe modelul Claude Opus 4.6, dezvoltat de compania Anthropic, relatează The Guardian . Modelul este considerat unul dintre produsele de vârf din industrie.

Ce spun reprezentanții companiei

Jeremy Crane, fondatorul companiei, a precizat că a urmărit în timp real cum agentul ștergea datele și a încercat să afle motivul. Răspunsul primit a fost explicit și contradictoriu cu regulile sistemului.

Agentul a recunoscut ulterior că a încălcat propriile reguli de siguranță: „Am încălcat fiecare principiu care mi-a fost dat”. În mod normal, sistemul interzice executarea comenzilor destructive fără aprobarea explicită a utilizatorului.

Cum au fost afectați clienții

Consecințele au fost imediate. Clienții companiei, în special companii de rent-a-car, nu au mai avut acces la date esențiale precum rezervările, plățile sau atribuirea vehiculelor.

„Rezervările din ultimele trei luni au dispărut. Noii clienți, dispăruți. Datele de care depindeau operațiunile zilnice – dispărute”, a afirmat Crane. Situația a afectat direct utilizatorii finali, care s-au prezentat pentru ridicarea mașinilor fără ca firmele să mai poată accesa sistemele necesare.

Fondatorul PocketOS a avertizat că incidentul nu este unul izolat, ci reflectă o problemă mai amplă din industrie: integrarea rapidă a agenților AI în sisteme critice, fără dezvoltarea concomitentă a unor mecanisme solide de siguranță. El a subliniat că sistemul utiliza una dintre cele mai avansate tehnologii disponibile, configurată cu reguli clare de protecție, care însă nu au fost respectate. Compania a reușit să recupereze parțial datele dintr-un backup vechi de trei luni, proces care a durat peste două zile. În paralel, încearcă să reconstruiască informațiile folosind surse externe precum plăți, calendare și e-mailuri. Deși serviciile au fost reluate, există încă lipsuri semnificative în date.