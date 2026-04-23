Textul, distribuit recent pe rețelele sociale, a stârnit reacții dure în presa occidentală și în mediul academic, unde unii comentatori l-au descris drept un manifest ideologic periculos, cu accente militariste și autoritare.

Documentul a devenit rapid viral, acumulând zeci de milioane de vizualizări și provocând un val de reacții critice din partea experților în tehnologie, politică și drepturile omului.

Ce conține manifestul care a aprins spiritele

În centrul scandalului se află mai multe poziții considerate extrem de controversate pentru o companie de tehnologie cu contracte guvernamentale majore. Printre ideile promovate se numără reintroducerea serviciului militar obligatoriu, susținerea dezvoltării armelor bazate pe inteligență artificială și ideea unei „datorii morale” a Silicon Valley față de statul american.

Documentul insistă asupra faptului că marile companii tehnologice au obligația de a contribui activ la apărarea națională și la menținerea puterii Occidentului, într-un context geopolitic tot mai tensionat. În plus, autorii critică pluralismul cultural și susțin că anumite culturi ar fi „regresive” sau „dăunătoare”, formulare care a atras critici severe.

Mai multe articole recente au evidențiat faptul că manifestul promovează o viziune în care puterea militară și instrumentele tehnologice devin piloni centrali ai viitorului politic al Occidentului.

Acuzații de „tehnofascism”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Filosoful belgian Mark Coeckelbergh a descris mesajul transmis de Palantir drept un „exemplu de tehnofascism”, în timp ce economistul grec Yanis Varoufakis a avertizat că documentul sugerează dorința „de a adăuga la Armaghedonul nuclear amenințarea generată de IA la adresa existenței umanității”. Aceste declarații au fost preluate și amplificate de numeroase publicații occidentale.

Presa europeană a mers și mai departe. Un articol recent a descris manifestul drept „delirul unui despot”, subliniind tonul agresiv și ideologic al textului. În Marea Britanie, parlamentari din mai multe partide și-au exprimat îngrijorarea față de contractele pe care Palantir le are cu instituțiile publice, inclusiv cu sistemul de sănătate și cu structurile de securitate, scrie TheGuardian.

Legăturile sensibile ale companiei cu armata și serviciile de informații

Palantir este considerată una dintre cele mai influente companii de analiză de date și software operațional la nivel mondial. Fondată în 2003 de Alex Karp și Peter Thiel, cu sprijinul In-Q-Tel, fondul de investiții asociat CIA, compania și-a construit reputația prin contracte masive cu armata SUA, agențiile de informații și structurile de imigrare.

În ultimii ani, compania a fost criticată pentru colaborarea cu ICE în Statele Unite, dar și pentru parteneriatele cu armata israeliană în contextul conflictului din Gaza și Cisiordania. Organizații precum Amnesty International au acuzat Palantir că furnizează tehnologii care pot contribui la încălcări ale dreptului internațional și ale drepturilor omului.

De ce scandalul capătă amploare în Occident

Controversa depășește deja granițele Statelor Unite. Politicieni și experți din Germania, Irlanda, Marea Britanie și Parlamentul European au început să pună sub semnul întrebării oportunitatea menținerii contractelor publice cu Palantir.

În paralel, reacțiile din comunitățile online și din mediul academic s-au înmulțit, mulți comentatori susținând că documentul publicat de companie nu este doar o simplă declarație de principii, ci o asumare publică a unei agende ideologice și geopolitice clare.

Scandalul continuă să se extindă, iar în ultimele zile subiectul a fost intens dezbătut în presa internațională, pe fondul temerilor legate de rolul tot mai mare pe care inteligența artificială îl joacă în domeniul militar și în mecanismele de putere ale statelor occidentale.

