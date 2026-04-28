Musk vs. Altman: duelul giganților tech ajunge în instanță. Miza uriașă este viitorul inteligenței artificiale

Sursă: Realitatea.net

Conflictul dintre doi dintre cei mai influenți lideri din tehnologie, Elon Musk și Sam Altman, intră într-o nouă etapă decisivă. După ani de dispute publice, acuzații și replici acide în mediul online, rivalitatea dintre cei doi se mută oficial în sala de judecată, într-un proces considerat istoric pentru industria inteligenței artificiale.

Procesul care poate schimba regulile jocului în AI

Începând cu această săptămână, o instanță federală din California analizează cazul care ar putea avea consecințe majore asupra dezvoltării inteligenței artificiale la nivel global. Procesul, estimat să dureze aproximativ o lună, îi va aduce față în față pe Musk și Altman, ambii urmând să depună mărturie.

În centrul disputei se află compania OpenAI, cofondată de cei doi în 2015. Musk acuză conducerea actuală că a abandonat misiunea inițială non-profit și că a transformat organizația într-o entitate orientată spre profit, în detrimentul interesului public.

Acuzații de miliarde și cereri radicale

Elon Musk susține că a fost prejudiciat financiar și cere despăgubiri de ordinul miliardelor de dolari, pe care le consideră „câștiguri ilicite”. Mai mult, acesta solicită schimbări majore în conducerea OpenAI, inclusiv înlăturarea lui Sam Altman.

În același dosar sunt vizați și Greg Brockman, precum și gigantul Microsoft, acuzat că ar fi contribuit la orientarea companiei către profit. Microsoft respinge însă toate acuzațiile.

Replica OpenAI: „motivat de rivalitate”

De cealaltă parte, OpenAI susține că demersul lui Musk este alimentat de frustrare și competiție directă. Reprezentanții companiei afirmă că acesta încearcă să saboteze un rival important în cursa pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale Generale - o tehnologie care ar putea depăși capacitățile umane.

După plecarea din OpenAI în 2018, Musk și-a lansat propria companie de AI, xAI, însă aceasta nu a reușit încă să ajungă la nivelul principalilor competitori.

De la colaborare la conflict deschis

Relația dintre Elon Musk și Sam Altman a început ca un parteneriat promițător. Cei doi au fondat OpenAI cu scopul de a dezvolta inteligența artificială în beneficiul întregii umanități.

Totuși, diferențele de viziune și conflictele de putere au dus la despărțirea lor. Lansarea ChatGPT în 2022 a amplificat tensiunile, marcând începutul unei competiții acerbe în domeniul AI.

Disputa a escaladat constant, incluzând oferte de achiziție respinse și schimburi de replici ironice în spațiul public, inclusiv pe platforma X.

Un „meci” urmărit la nivel global

Experții compară confruntarea dintre cei doi cu un duel între titani, cu implicații care depășesc orgoliile personale. Profesori și analiști din industrie consideră că rezultatul procesului ar putea redefini modul în care sunt dezvoltate și reglementate tehnologiile AI.

Dincolo de aspectele juridice, procesul ridică întrebări fundamentale despre direcția în care se îndreaptă inteligența artificială:

Va rămâne un instrument în slujba societății?

Sau va deveni dominată de interese comerciale și competiție globală?