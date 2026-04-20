Clipurile, distribuite pe scară largă și relatate inclusiv de India Today, surprind angajați dintr-o fabrică de confecții în timp ce operează mașini de cusut, însă detaliul care a atras atenția este echipamentul neobișnuit: fiecare muncitor poartă o cameră video care înregistrează exact ceea ce vede și face.

Workers in Indian factories are using head-mounted cameras to record hand movements for AI training systems so they can be replaced by robots 🤖 pic.twitter.com/pT98QuVY1Z — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 12, 2026

Suspiciuni privind utilizarea datelor pentru inteligență artificială

Deși nu există confirmări oficiale din partea companiilor implicate, în mediul online a apărut teoria că aceste înregistrări ar putea fi folosite pentru dezvoltarea sistemelor de inteligenta artificiala. Mai exact, imaginile ar putea servi drept bază de date pentru antrenarea unor roboți capabili să reproducă mișcările și sarcinile executate de oameni.

Specialiștii susțin că astfel de tehnologii pot învăța rapid din observație, iar camerele montate pe cap oferă o perspectivă detaliată asupra coordonării mână-ochi, a fluxului de lucru și a execuției sarcinilor repetitive.

Temeri legate de pierderea locurilor de muncă

În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea că muncitorii ar putea contribui, fără să știe, la propria înlocuire.

Comentariile critice au evidențiat riscurile automatizării accelerate, sugerând că procesul ar urma trei etape: transformarea oamenilor în „executanți mecanici”, folosirea lor pentru antrenarea roboților și, în final, înlocuirea completă a forței de muncă umane.

Lipsa transparenței

Dincolo de impactul economic, situația ridică semne de întrebare și din punct de vedere etic. Dacă ipoteza utilizării datelor pentru antrenarea roboților se confirmă, ar putea exista probleme legate de consimțământul angajaților și de transparența companiilor în privința scopului real al acestor înregistrări.

Deocamdată, nu există dovezi clare care să confirme aceste suspiciuni, însă cazul evidențiază temerile tot mai mari legate de automatizare și de rolul tehnologiei în redefinirea pieței muncii.