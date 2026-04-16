Declarațiile au fost publicate pe canalul său oficial de Telegram și reiau un conflict vechi între cele două platforme rivale.

Acuzația centrală: WhatsApp ar citi mesajele utilizatorilor

Durov susține că WhatsApp nu ar oferi protecția completă promisă prin criptare end-to-end, afirmând că aplicația ar avea capacitatea de a accesa mesajele utilizatorilor și de a le partaja cu terți, scrie Meduza.

În mesajul său, fondatorul Telegram afirmă că platforma sa nu a colectat niciodată astfel de date și că nu va adopta niciodată un astfel de model.

Reacția vine în contextul unui proces împotriva Meta

Postarea lui Durov a fost însoțită de o captură de ecran dintr-un articol care face referire la un proces intentat împotriva Meta, compania-mamă a WhatsApp, în care sunt aduse acuzații legate de stocarea și accesarea mesajelor private.

Deși acuzațiile nu sunt noi în spațiul public, ele au fost intens distribuite de Durov pentru a-și susține poziția critică față de WhatsApp.

Un conflict vechi între Telegram și WhatsApp

Pavel Durov a criticat în mod repetat WhatsApp în ultimii ani, punând sub semnul întrebării securitatea aplicației.

Potrivit publicației ruse RBC, fondatorul Telegram a mers chiar mai departe în declarațiile sale: în 2022 a numit WhatsApp un „instrument de supraveghere” iar în ianuarie 2026 a sugerat că a crede în securitatea aplicației ar fi „naiv”

Meta nu a răspuns în mod direct acestor acuzații recente, însă compania susține în mod constant că WhatsApp utilizează criptare end-to-end pentru toate mesajele.

Două platforme rivale, miliarde de utilizatori

Atât WhatsApp, cât și Telegram se numără printre cele mai utilizate aplicații de mesagerie la nivel global, inclusiv în Rusia, unde ambele au avut de-a lungul timpului perioade de restricții și limitări de acces.

În anumite perioade, au fost blocate apelurile prin aceste aplicații, iar ulterior accesul a fost restrâns parțial de autorități.

Miza reală: încrederea în securitatea comunicațiilor

Disputa dintre Durov și Meta readuce în prim-plan o temă sensibilă pentru utilizatorii din întreaga lume: nivelul real de securitate al aplicațiilor de mesagerie și controlul asupra datelor personale.

În timp ce Telegram se poziționează ca o alternativă mai „privată”, WhatsApp continuă să susțină că infrastructura sa de criptare protejează conținutul conversațiilor de accesul extern.

