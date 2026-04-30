Un român este acuzat că a fost plătit de ruși pentru a incendia o mașină a premierului Keir Starmer

Un cetățean român se află în centrul unui caz exploziv anchetat în Marea Britanie, după ce procurorii britanici l-au acuzat că ar fi participat, alături de alți doi bărbați, la o serie de incendieri deliberate care au vizat proprietăți asociate premierului britanic Keir Starmer.

Este vorba despre Stanislav Carpiuc, cetățean român, care, potrivit acuzării, ar fi conspirat împreună cu doi ucraineni, Roman Lavrinovici și Petro Pocinok, pentru incendierea intenționată a mai multor proprietăți din nordul Londrei.

Potrivit informațiilor transmise de ABC News , anchetatorii susțin că printre țintele atacurilor s-a aflat și un automobil Toyota care i-ar fi aparținut premierului britanic.

Trei incendii în doar câteva zile

Conform procurorului Duncan Atkinson, cele trei incendii au avut loc într-un interval foarte scurt, între 8 și 12 mai 2025, în nordul capitalei britanice.

Primul incident a vizat o mașină Toyota, aparținând lui Starmer, aflată în zona Kentish Town. Ulterior, au fost incendiate două imobile.

Una dintre proprietăți era administrată de o companie în care premierul a fost director și acționar, iar cealaltă era locuită de cumnata sa și se afla în proprietatea lui Keir Starmer.

Anchetatorii susțin că focul a fost pus în mod deliberat la ușa de intrare, ceea ce ar fi blocat calea de evacuare a persoanelor aflate în interior.

Anchetatorii vorbesc despre un contact rus de pe Telegram

Potrivit acuzării, cei trei bărbați ar fi fost recrutați și plătiți de o persoană care comunica în limba rusă și care folosea pseudonimul „El Money”.

Legătura s-ar fi făcut prin aplicația Telegram, unde anchetatorii au recuperat peste 320 de mesaje schimbate între Roman Lavrinovici și acest contact, începând încă din septembrie 2024.

Procurorul a precizat însă că juriul nu are rolul de a stabili cine se află în realitate în spatele pseudonimului „El Money” și nici care au fost motivațiile exacte ale acestuia.

Procurorii invocă pericolul pentru viețile oamenilor

Unul dintre elementele centrale ale acuzării este faptul că incendiile au fost provocate în timpul nopții, în timp ce locatarii dormeau.

Prin plasarea focului la intrare, spun procurorii, ieșirea din locuințe ar fi fost blocată, ceea ce arată o posibilă intenție clară de a pune viețile oamenilor în pericol.

Duncan Atkinson a mai subliniat că, din punctul de vedere al acuzării, nu este esențial dacă inculpații știau sau nu că imobilele și automobilul aveau legătură cu premierul britanic.

Toți inculpații neagă acuzațiile

În fața instanței, Stanislav Carpiuc și cei doi cetățeni ucraineni au respins toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice informații legate de sumele care ar fi fost oferite în schimbul acestor acțiuni și nici nu au precizat dacă în urma incendiilor au existat victime.

Cazul este urmărit cu mare atenție în Marea Britanie, având în vedere gravitatea acuzațiilor și legătura directă cu proprietăți asociate șefului guvernului britanic.