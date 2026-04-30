Budapesta îi închide ușa în nas rivalului UDMR. Peter Magyar vrea să revizuiască modul în care sunt cheltuiți banii pentru maghiarii din diaspora

Partidul Tisza respinge orice implicare în crearea de formațiuni politice în afara granițelor Ungariei, iar conducerea susține că obiectivul principal este întărirea unității naționale și promovarea reconcilierii, nu divizarea comunităților maghiare din afara țării.

Vicepreședintele formațiunii, Zoltán Tarr, a transmis într-o postare pe Facebook, analizată de agenția MTI, că partidul nu va participa la înființarea de partide transfrontaliere și nu va sprijini inițiative care ar putea duce la fragmentarea comunităților maghiare din diaspora.

„Tisza lucrează pentru întărirea unității națiunii maghiare și pentru reconciliere, prin urmare nu participă la fondarea de noi partide transfrontaliere și nu susține inițiative care ar duce la divizarea comunităților din afara granițelor”, a scris Zoltán Tarr în mesajul său.

Clarificări după apariția unor inițiative în Transilvania

Declarațiile vin în contextul în care presa maghiară, inclusiv publicația 24.hu , a relatat despre apariția unor inițiative politice în afara Ungariei. Printre acestea se numără anunțul făcut de István Kátai, fondatorul așa-numitei „Insule Kossuth Tisza din Transilvania”, care a vorbit despre înființarea unui nou partid maghiar transfrontalier, denumit „Partidul Unității Maghiare din România (RMPE)”.

În acest context, conducerea Tisza a dorit să sublinieze că aceste inițiative nu au legătură cu structura sau strategia oficială a partidului.

Zoltán Tarr, care în viitor ar urma să conducă ministerul responsabil de relațiile sociale și cultură și de menținerea legăturii cu maghiarii din afara granițelor, a reamintit că formațiunea a stabilit încă dinaintea alegerilor un principiu clar: politica internă a comunităților maghiare din afara Ungariei aparține exclusiv acelor comunități.

În acest sens, Tisza nu intervine și nu se implică în procesele politice interne ale acestora.

„În pofida tuturor zvonurilor, Tisza nu participă la crearea de partide transfrontaliere și nu susține inițiative care ar putea diviza comunitățile”, a precizat vicepreședintele formațiunii în mesajul său publicat miercuri seară.

Transparență privind finanțările din afara Ungariei

Zoltán Tarr a mai transmis că viitorul guvern Tisza, condus de Péter Magyar, intenționează să analizeze relațiile și contactele cu organizațiile maghiare din afara granițelor pe baza principiilor transparenței și respectului reciproc.

În urma discuțiilor purtate de Péter Magyar cu liderii partidelor maghiare din afara țării, s-a subliniat că baza colaborării va fi respectul reciproc și o cooperare clară și transparentă.

Totodată, Tisza a anunțat că viitorul guvern intenționează să revizuiască modul în care au fost utilizate în ultimul deceniu fondurile provenite din Ungaria destinate comunităților maghiare din afara granițelor.