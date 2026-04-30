Peter Magyar, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: „Fondurile UE vor începe în curând să sosească în Ungaria"

Sursă: realitatea.net

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat miercuri că fondurile europene înghețate vor fi deblocate în curând, după o întâlnire pe care a avut-o la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Magyar a descris discuțiile drept „extrem de constructive și productive" și a anunțat că va reveni la Bruxelles în săptămâna din 25 mai, după ce va prelua oficial mandatul de premier al Ungariei, pentru a încheia acordul politic necesar deblocării fondurilor.

„Aș dori să asigur pe toată lumea că Uniunea Europeană nu impune nicio condiție care ar fi contrară intereselor naționale ale Ungariei. Pe scurt: fondurile UE vor începe în curând să sosească în Ungaria, permițându-ne să relansăm economia maghiară", a scris Magyar pe X.

Miliarde de euro în joc

Ungaria riscă să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile UE post-Covid-19, alocate pentru redresarea economiei, dacă un acord nu este semnat înainte de termenul limită din august. Fondurile sunt în prezent înghețate din cauza îngrijorărilor legate de corupție și respectarea statului de drept în timpul mandatului lui Viktor Orban.

Ursula von der Leyen a transmis și ea un mesaj de susținere după întâlnire: „Comisia va sprijini eforturile dumneavoastră de a aborda aceste probleme și de a vă realinia la valorile europene comune. Pentru o Ungarie prosperă în inima căminului nostru european comun."

Peter Magyar urmează să depună jurământul ca premier al Ungariei în cadrul unei ceremonii la Budapesta, pe 9 mai.