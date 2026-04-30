Program supermarketuri 1 Mai 2026. Ce magazine sunt deschise și până la ce oră poți face cumpărături

Sursă: Realitatea.net

Românii care vor să își facă aprovizionarea în minivacanța de 1 Mai 2026 trebuie să știe că marile lanțuri de magazine rămân, în general, deschise.

De Ziua Muncii, supermarketurile funcționează fie după programul obișnuit, fie după unul apropiat de cel de weekend, cu mici diferențe în funcție de locație și de fiecare retailer. Chiar dacă 1 Mai este zi liberă legală, accesul la cumpărături nu este afectat semnificativ. Cele mai multe magazine funcționează normal sau aproape normal.

Programul Carrefour de 1 Mai: intervale diferite în funcție de magazin

Magazinele Carrefour vor fi deschise și de 1 Mai 2026, după programul obișnuit. În funcție de locație și de format, orarul poate varia. Cele mai multe unități funcționează în intervale precum:

– 07:00 – 22:00

– 07:30 – 22:30

– 08:00 – 23:00

Program Kaufland de Ziua Muncii: orar aproape neschimbat

Magazinele Kaufland vor funcționa, în mare parte, după program normal. Deschiderea are loc, de regulă, între 07:00 și 07:30, iar închiderea este programată între 22:00 și 22:30. Pot exista excepții pentru unitățile din mall-uri, unde programul depinde de fiecare centru comercial.

Program Lidl în minivacanță: orar de duminică în multe locații

Magazinele Lidl rămân deschise fără întreruperi de 1 Mai. În general, programul este similar celui de duminică, cu un interval estimat între 08:00 și 21:00. În unele orașe, acesta poate fi extins până la ora 22:00. Pentru siguranță, este bine să fie verificat programul fiecărei unități.

Program Auchan: fără schimbări față de zilele obișnuite

Rețeaua Auchan nu modifică programul de Ziua Muncii. Magazinele funcționează după orarul normal, cu deschidere în jurul orei 07:00 și închidere între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

Program Mega Image și Shop&Go: magazinele rămân deschise normal

Magazinele Mega Image, inclusiv Shop&Go, nu au modificări de program de 1 Mai 2026. Orarul rămâne cel obișnuit: deschidere în jurul orei 07:30 și închidere la 22:00. În plus, platforma online este disponibilă non-stop pentru comenzi.

Program Penny: orar standard, cu mici diferențe duminica

Magazinele Penny vor funcționa după programul obișnuit în minivacanță. În general:

– luni – sâmbătă: 08:00 – 21:00

– duminică: până în jurul orei 20:00.