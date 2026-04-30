AUR îi cere lui Dominic Fritz să prezinte dovezi sau să-și ceară public scuze după acuzațiile de finanțare din Rusia

Sursă: realitatea.net

Partidul AUR îi cere liderului USR, Dominic Fritz, să prezinte dovezi sau să își ceară public scuze după ce acesta a afirmat că formațiunea condusă de George Simion ar fi beneficiat de finanțare din Rusia. În caz contrar, suveraniștii spun că sunt hotărâți să îl dea în judecată pe Fritz, acuzându-l că a promovat în spațiul public informații false. Realitatea Plus a solicitat un punct de vedere liderului USR, dar până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, avocata formațiunii, Silvia Uscov , spune că declarațiile liderului USR trebuie clarificate urgent.

„În cazul în care nu are aceste dovezi, i-am solicitat să prezinte scuze publice, pe rețelele de socializare, nu doar față de partidul AUR, ci și față de electorat. Am dorit să existe această cale amiabilă: dovezi sau scuze publice.”

Ea afirmă că acuzațiile sunt nefondate și că liderul USR ar fi „dezinformat cu bună știință”.

Advertising

Advertising

„A afirmat că AUR ar fi fost finanțat de la Moscova și îi cerem să precizeze explicit că nu există aceste dovezi. Solicităm ca postarea să fie publicată atât pe contul său, cât și pe cel al USR.”

Avocata subliniază că legea interzice finanțările străine și spune că AUR nu va merge în instanță dacă Fritz își retrage afirmațiile sau prezintă probe.

„Ori prezintă dovezile, ori își asumă public că nu le are. Dacă nu, atunci considerăm că ar trebui sancționat la vot și la nivel de responsabilitate publică, pentru că nu mai acceptăm ca oricine să afirme despre AUR că ar avea legături fără să existe dovezi.”

Silvia Uscov mai spune că nu este vorba despre simple diferențe politice, ci despre acuzații care trebuie demonstrate.

„Astfel de acuzații, venite din partea oricărui parlamentar, trebuie probate public sau urmate de scuze. Explicăm acest lucru și în direct, pentru că respectăm libertatea de exprimare și ne dorim cât mai multă responsabilitate în spațiul public.”

Și liderul AUR, George Simion, a anunțat că-l va da în judecată pe Dominic Fritz, din același motiv.

Liderul USR a declarat la un post TV că partidul AUR ar fi finațat din surse străine, indicând explicit Rusia.