Urs semnalat la Vișeu de Jos. Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT
Alertă urs Maramureș/ Profimedia
Un urs a fost observat pe Valea Drăguiasa, în localitatea Vișeu de Jos, fapt ce a determinat intervenția autorităților și transmiterea unui mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.
Autoritățile județene au fost anunțate de prezența unui urs pe teritoriul localității Vișeu de Jos, pe Valea Drăguiasa, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Maramureș, Dan Bucă.
"Prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalat un urs (...). Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale despre prezența animalului sălbatic. La fața locului se constituie o echipă de intervenție (autorități locale, jandarmi, polițiști, medic veterinar). Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Gheorghe Pop de Băsești' al Județului Maramureș a transmis un mesaj RO ALERT, în scopul avertizării populației de prezența ursului în zonă", a declarat Bica.
Conform acestuia, la nivel local s-a constituit o echipă de intervenție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care s-a deplasat în zonă și a procedat la stabilirea și implementarea planului de măsuri.
"La fața locului s-a deplasat un echipaj medical de prim ajutor UPU-SMURD (...). Pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața oamenilor sau integritatea fizică a celor care se deplasează pe traseu sau sunt în drumeție, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de animalele sălbatice, să nu le hrăniți și să nu le fotografiați", a mai transmis oficialul local.
Recent, autoritățile locale din orașul Cavnic sprijinite de jandarmeria montană, au mutat doi pui de urși care ajunseseră în oraș.
Citește și:
- 11:24 - Paradoxul pieței muncii: tinerii români aplică cu 30% mai mult, dar șomajul în rândul lor a ajuns la 28,2%, cel mai mare din UE
- 11:11 - Metrorex îl acuză pe Radu Miruță că a blocat scumpirea cartelelor, de la 1 mai, deși executivul ar avea o datorie de 1,2 miliarde de lei
- 11:04 - Românii plătesc prețul crizei politice: cursul leu-euro va depăși 5,2 lei. Guvernul ar putea crește TVA la 24%
- 10:57 - Salvamontiștii, mobilizare amplă de 1 Mai: peste 600 de oameni în teren. Recomandări pentru turiști
Mai multe articole despre
