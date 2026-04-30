Trump, după discuția cu Putin: „Un acord de pace este aproape". Kremlinul anunță armistițiu în Ucraina de Ziua Victoriei

Sursă: realitatea.net

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a avut o convorbire telefonică „plăcută" cu Vladimir Putin, în cadrul căreia a pledat pentru un armistițiu în Ucraina. Kremlinul a anunțat că liderul rus a propus o încetare a focului pe 9 mai, de Ziua Victoriei, inițiativă pe care Trump ar fi „susținut-o activ".

„Am avut o discuție plăcută, îl cunosc de mult timp" pe Putin, a declarat Trump în fața reporterilor, în timp ce se întâlnea cu astronauții misiunii Artemis II în Biroul Oval. Președintele american a precizat că el însuși a sugerat „un mic armistițiu" în războiul din Ucraina și a adăugat: „Cred că ar putea face asta."

Ce a anunțat Kremlinul

Consilierul diplomatic al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că liderul rus este gata „să decreteze un armistițiu pe durata sărbătoririi Zilei Victoriei", ziua în care Rusia comemorează victoria sovietică din 1945 asupra Germaniei naziste. Ușakov a adăugat că Trump a „susținut activ" inițiativa, menționând că această sărbătoare reprezintă o „victorie comună".

Convorbirea dintre cei doi lideri a durat peste o oră și jumătate. Potrivit Kremlinului, discuțiile au acoperit și situația din Iran și Golful Persic, nu doar conflictul din Ucraina. Trump a confirmat că Putin s-a oferit să ajute în dosarul uraniului îmbogățit al Iranului, însă a precizat că i-a transmis liderului rus că prioritatea rămâne încheierea războiului din Ucraina: „Înainte să mă ajuți, vreau să-ți închei războiul."

Context și semne de întrebare

Putin a anunțat și în 2024 un armistițiu similar, de trei zile, care nu fusese agreat cu Kievul. Ucraina sărbătorește, din 2023, victoria din 1945 pe 8 mai, alături de țările occidentale, nu pe 9 mai ca Rusia.

Trump a mai transmis că, în opinia sa, un acord de pace pentru Ucraina „este aproape", potrivit lui Ușakov. Președintele american are o istorie de relații cordiale cu Putin și de critici repetate la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a acuzat că refuză un acord de pace în condițiile impuse de Moscova, condiții care includ cedări teritoriale semnificative.

Ultima convorbire telefonică dintre Trump și Putin raportată public anterior avusese loc pe 9 martie, deși Trump a susținut că cei doi vorbesc în mod regulat.