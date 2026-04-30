8 din 10 români nu concep ziua de 1 Mai fără bere. Băutura, liderul absolut al meselor de sărbătoare - Studiu

Sursă: Realitatea.net

Berea rămâne băutura care definește cel mai bine ziua de 1 Mai pentru români. Potrivit unei cercetări de piață, 8 din 10 persoane spun că nu își imaginează această sărbătoare fără bere. Datele arată că 83% dintre români asociază berea cu 1 Mai, un procent în creștere față de anul trecut. Pentru mulți, nu este doar o alegere obișnuită, ci parte din atmosfera specifică acestei zile.

Indiferent de vârstă, berea rămâne prima opțiune. Este văzută ca băutura care completează natural momentele de relaxare. Mai mult de jumătate dintre români (53%) spun că modul în care ar petrece 1 Mai s-ar schimba dacă berea ar lipsi. În aceeași proporție, consideră că prezența ei este fie indispensabilă, fie foarte importantă. Pentru cei mai mulți, berea înseamnă mai mult decât o simplă băutură. Aproximativ 52% o asociază direct cu relaxarea și buna dispoziție.

În același timp, 46% spun că joacă un rol important în socializare, fiind prezentă în momentele petrecute cu prietenii și familia. Pentru 40% dintre respondenți, berea ține și de tradiția zilei de 1 Mai și contribuie la întărirea relațiilor.

„Berea a devenit un element cultural integrat în ritualul zilei de 1 Mai. Ea nu este doar o băutură, ci un catalizator social, iar românii o consideră un element important în socializare și un simbol al atmosferei de sărbătoare. Berea se va afla negreșit pe mesele majorității românilor în perioada următoare, contribuind la crearea de momente memorabile. Să nu uităm însă că avem și opțiunea berilor fără alcool, mai ales atunci când trebuie să urcăm la volan sau preferăm să nu consumăm alcool, dar vrem totuși să ne bucurăm de gustul acestei băuturi atât de iubite”, a declarat dr. Alin Popescu, reprezentantul Centrului de Studii despre Bere.

Advertising

Advertising

1 Mai, despre timp petrecut împreună

Ziua de 1 Mai este, înainte de toate, o ocazie de socializare. Pentru peste jumătate dintre români (53%), acesta este principalul mod de a sărbători: alături de prieteni și familie. Ieșirea la grătar rămâne o alegere populară pentru aproximativ 41% dintre români, mai ales în rândul tinerilor și al bărbaților. Este una dintre tradițiile care se păstrează an de an.

„Ziua de 1 Mai este o sărbătoare autentică a socializării. Indiferent de vârstă, românii o văd ca pe un moment de reconectare, iar berea se conturează ca un simbol al acestei experiențe, completând atmosfera de relaxare”, a explicat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research.

Pentru ediția din acest an, 59% dintre români spun că este probabil să consume bere. Asta arată că percepția despre această băutură se regăsește și în obiceiurile reale de consum. Studiul a fost realizat online, în aprilie 2026, pe un eșantion de 1.003 persoane cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban și rural.