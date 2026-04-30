Criză de carburanți în România! Cozi kilometrice la Năvodari: Rafinăria Rompetrol, sufocată

Sursă: Realitatea.net

Criza de carburanți din România continuă să creeze tensiuni în sectorul energetic, iar imaginile de la Rafinăria Rompetrol Năvodari arată clar amploarea situației. În noaptea de 29 spre 30 aprilie 2026, autocisterne din toată țara, din Iași, Alba sau Brașov, s-au adunat în număr mare și au format cozi kilometrice așteptând să alimenteze.

Transportatorii spun că au parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la Năvodari, încercând să-și asigure stocurile necesare distribuției. Mulți reclamă timpi de așteptare de ore întregi sau chiar o zi, în condiții meteo dificile, cu carosabil umed și vizibilitate redusă.

Cozi la benzinăriile din țară

„Am venit din Iași și stau de aseară la coadă. Nu știm exact cât mai durează”, a declarat unul dintre șoferii aflați în coloană. Situații similare sunt semnalate și de transportatori din Moldova și din centrul țării, conform presei locale.

Advertising

Advertising

Specialiștii spun că aglomerația este alimentată de cererea crescută și de încercarea companiilor de a-și securiza livrările, pe fondul temerilor legate de scumpiri sau blocaje. În același timp, orice încetinire în procesul de rafinare sau încărcare poate duce rapid la blocaje în lanț.

Autoritățile încearcă să calmeze situația și susțin că nu există un deficit generalizat de carburanți. Totuși, imaginile cu autocisterne aliniate pe kilometri întregi la porțile rafinăriei arată o presiune reală asupra sistemului de aprovizionare.

Dacă livrările nu sunt fluidizate rapid, întârzierile pot ajunge și la consumatori, mai ales în zonele mai îndepărtate. Situația rămâne în evoluție, iar următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea pieței. Prețul motorinei ar putea crește în zilele următoare până la 9,4–9,6 lei pe litru, iar unele stații riscă să rămână temporar fără stocuri. Avertismentul vine pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, al diferențelor mari de preț între rețele și al alimentărilor preventive, explică președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Avertismentul specialiștilor

„Vacanța de 1 Mai vine la pachet cu scumpiri și cu riscul unor penurii locale, ceea ce ar trebui să-i facă vigilenți pe cei care pleacă la drum. Nu se mai pune problema dacă motorina se va scumpi, ci cât de repede. Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se resimt deja în buzunarele șoferilor români. Barilul de țiței Brent se menține în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin avânt, ci de instabilitate și teamă. Intervalul estimat pentru următoarele zile, între 106 și 116 dolari, spune totul. Piața nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, susține specialistul.

România nu se confruntă cu o criză clasică de aprovizionare, ci cu o piață dezechilibrată: diferențe mari de preț între rețele, consum crescut pe fond de panică și o logistică pusă la limită.