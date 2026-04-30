Coiful de la Coțofenești și brățările dacice, expuse de 1 Mai la Muzeul Național de Istorie: pân când pot fi vizitate

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) rămâne deschis în intervalul 29 aprilie – 3 mai, iar vizitatorii pot vedea Coiful de la Coțofenești și cele două brățări de aur până duminică, 3 mai, în programul obișnuit, 10:00–18:00, a anunțat instituția într-o postare pe Facebook.

De la redeschiderea expoziției, peste 4.000 de persoane au venit să admire artefactele recuperate recent după furtul de la Muzeul Drents din Assen. Obiectele au ajuns în România pe 21 aprilie, fiind transportate de la Aeroportul Otopeni la MNIR de Jandarmeria Română.

Directorul general al MNIR, Cornel Ilie, a declarat că piesele prezintă anumite „deteriorări”, însă acestea sunt „perfect controlabile”. Tot el a subliniat că specialiștii muzeului confirmă autenticitatea obiectelor recuperate.

