Peste 100 de persoane din Gorj au rămas fără încadrare în grad de handicap după noile reevaluări

Sursă: Agerpres

Peste 100 de persoane din județul Gorj au primit certificat de neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării făcute ca urmare a intrării în vigoare, anul trecut, a noilor criterii medico-psihosociale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, Minodora Sucea, în perioada noiembrie 2025 - martie 2026, au fost evaluate și reevaluate peste o mie de persoane, aproximativ jumătate dintre acestea fiind cazuri noi.



Dintre acestea, 513 fie au fost încadrate într-un grad inferior, fie au pierdut complet certificatul de handicap.



'Începând cu data de 6 noiembrie 2025, au intrat în vigoare noile criterii medico-psihosociale în baza cărora se face încadrarea în grad de handicap, iar pentru majoritatea persoanelor care se prezintă la reevaluare se modifică încadrarea, noile criterii fiind mult mai restrictive în ceea ce privește acordarea gradului de handicap. La nivelul județului Gorj, în perioada 6 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, au fost evaluate și reevaluate 1.115 persoane, 515 fiind cazuri noi, restul fiind reevaluări. 412 persoane au fost încadrate într-un grad inferior, iar 101 au primit certificate de neîncadrare. 161 de persoane au fost încadrate în grad superior, ia 440 de persoane și-au păstrat gradul', a declarat marți, pentru Agerpres, Minodora Sucea.

Cuantumul lunar pentru cei cu certificate cu handicap

Prestația socială de care beneficiază adulții cu handicap gradul grav este 728 de lei pe lună, gradul accentuat - 496 de lei pe lună, gradul mediu - 80 de lei pe lună.



Începând cu 1 ianuarie 2025, adulții cu handicap vizual grav primesc 2.574 de lei pe lună.



În cazul copiilor cu handicap, prestațiile sociale sunt următoarele: pentru gradul grav - 548 de lei pe lună, gradul accentuat - 397 de lei pe lună, iar pentru gradul mediu - 199 de lei pe lună.



Pe lângă aceste sume de bani, persoanelor cu certificat de încadrare în gard de handicap li se mai acordă și alte facilități, printre care carduri de carburant în cuantum de 1.500 de lei pe ani pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și 750 de lei pentru cele cu grad accentuat.



De asemenea, se acordă și gratuitate pe toate liniile de transport urban cu toate mijloacele de transport în comun, roviniete gratuite, gratuitate la transportul interurban, credite pentru achiziționarea unui autoturism sau pentru adaptarea locuinței în funcție de nevoi, dobânda fiind suportată de bugetul de stat, dar și alte facilități, a mai adăugat Minodora Sucea.

