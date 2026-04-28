Faliment oficial la Șantierul Damen Mangalia. Sindicatele anunță un protest masiv în această după-amiază - DOCUMENT

Sursă: Realitatea.net

Tribunalul Constanța a oficializat, marți, intrarea în faliment a Șantierului Naval Damen Mangalia. Întreprinderea se află de luni de zile în insolvență, iar după anunțul privind falimentul, sindicatele au anunțat că vor continua protestele.

Decizia magistraților este EXECUTORIE și a venit după ce, pe 6 aprilie, Adunarea Creditorilor a respins definitiv planul de reorganizare.

Soluția pe scurt: Dosar nr. 3753/118/2024 HOT 28.04.2026 În temeiul art. 145 lit. A pct. c) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014: Dispune intrarea în procedura falimentului a debitoarei DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.

În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014: Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea .

(...)

Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. Fixează termen de judecată la data de 28.09.2026, ora 10.00", se arată în minuta ședinței.

Sindicatele pregătesc noi proteste

Imediat după decizia magistraților, Blocul Național Sindical a informat că organizația afiliată, Sindicatul Liber Navalistul – sindicat reprezentativ la nivelul societății Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa) – va organiza o acțiune de protest astăzi, 28 aprilie, în intervalul orar 16:30 – 18:30, pe platoul din fața Casei de Cultură din Mangalia.



"Sindicatul face apel către toți decidenții politici să adopte cât mai rapid cadrul legal care să permită statului să intervină în situațiile în care obiective industriale strategice sunt în pericol de închidere sau dezmembrare, așa cum este și cazul șantierului naval din Mangalia. Adoptarea proiectelor de acte normative aflate în procedură de avizare interministerială va permite intervenții pentru protejarea acestor capacități, evitarea pierderii lor și susținerea relansării activității prin soluții investiționale sau de preluare strategică“ - transmite BNS, citat de Ziua de Constanța.

În lipsa unor măsuri rapide și coordonate, procesul de lichidare poate conduce la pierderea definitivă a unui obiectiv industrial strategic, cu impact negativ asupra angajaților și economiei locale.

