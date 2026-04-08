Sprijin guvernamental pentru salariații disponibilizați

Potrivit informațiilor transmise de Sindicatul Liber Navalistul, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor ajutoare de urgență pentru angajații afectați.

Suma propusă este de 5.000 de lei pentru fiecare persoană disponibilizată, fără condiționări legate de veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia.

Fără cereri și fără verificări suplimentare

Un aspect important al proiectului este simplificarea procedurii de acordare a banilor. Astfel, beneficiarii nu vor trebui să depună cereri și nici nu vor fi supuși unor verificări în teren.

Ajutoarele vor fi aprobate direct de ministrul Muncii sau de o persoană desemnată, pe baza listelor oficiale cu angajații afectați, transmise de administratorul judiciar.

Cum se vor face plățile

Listele vor fi analizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, instituție care va întocmi documentele necesare pentru efectuarea plăților.

Banii vor putea fi primiți fie prin mandat poștal, fie direct în cont bancar, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar.

Termen limită pentru acordarea ajutoarelor

Conform proiectului, solicitările pentru plata acestor ajutoare trebuie realizate până cel târziu la data de 10 decembrie 2026.

Falimentul Șantierului Naval DAMEN Mangalia a afectat un număr semnificativ de angajați, iar acest sprijin financiar vine ca o măsură de protecție socială pentru cei rămași fără venituri.

Autoritățile susțin că ajutorul are rolul de a oferi un sprijin rapid și eficient, într-o perioadă dificilă pentru foștii salariați ai șantierului.