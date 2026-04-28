Primul val de caniculă din acest an lovește India: temperaturi de peste 46 de grade Celsius. Cursurile, suspendate

Sursă: Realitatea.Net

Primul val de caniculă din acest an a lovit în plin India, iar pentru siguranța elevilor mai multe zone din țară au suspendat cursurile sau au schimbat programul școlar. Mercurul în termometre a urcat până la 46 de grade Celsius.

Canicula a lovit India. Districtele Jaisalmer și Barmer din statul Rajasthan, situat în vestul țării, au fost zonele cele mai afectate de temeperaturile extreme, cele mai ridicate valori fiind înregistrate luni, și anume 46,4 grade Celsius, potrivit Departamentului indian de meteorologie (IMD).

Districtul Jharsuguda din statul Odisha, situat în estul țării, a înregistrată cea mai ridicată temperatură, de 44,8 grade Celsius, cu 4,2 grade Celsius peste valoarea normală. În districtul Sonepur din același stat mercurul din termometre a urcat până la 43,7 grade Celsius, potrivit IMD.

Temperaturi de peste 40 de grade Celsius în capitala Indiei

Advertising

Advertising

New Delhi, capitala țării, a înregistrat sâmbătă cea mai ridicată temperatură, de 42,8 grade Celsius.

Duminică, mai multe zone din statul Maharashtra, situat în sud-vestul țării, în special Akola, Wardha și Amravati, au înregistrat cea mai ridicată temperatură, de până la 46,9 grade Celsius, potrivit IMD.

Având în vedere condițiile extreme de caniculă, IMD a emis repetate avertizări, îndemnând populația să se hidrateze și să nu iasă afară între orele 12:00 și 16:00.

Ca măsură de precauție, la Spitalul Ram Manohar Lohia din centrul New Delhi a fost deschis un nou salon pentru tratarea cazurilor de insolație.