Parlamentul European a votat ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Acuzațiile care vizează decizia

Sursă: realitatea.net

Plenul Parlamentului European a aprobat marți ridicarea imunității europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă, la solicitarea autorităților române, deschizând calea pentru continuarea cercetărilor penale împotriva acesteia în România.

Decizia aprobată vizează șapte dintre cele opt puncte din raportul discutat în plen, punctele B, C, D, E, F, G și H, și acoperă o perioadă cuprinsă între 10 decembrie 2021 și 11 februarie 2025.

Acuzațiile pentru care s-a ridicat imunitatea

Punctul B – lipsire de libertate în mod ilegal, într-un incident din 10 decembrie 2021, într-un apartament din București

Punctul C – glorificarea unei persoane condamnate pentru crime de război, printr-un comunicat publicat pe site-ul S.O.S. România

Punctul D – declarații publice cu caracter antisemit, inclusiv pe Facebook, în mai 2024

Punctul E – declarații în Parlamentul României prin care ar fi acuzat colectiv evreii de crime istorice împotriva românilor

Punctul F – declarații online din octombrie 2024 privind glorificarea unor persoane și mișcări asociate cu crime de război

Punctul G – declarații din 1 decembrie 2024 privind glorificarea unei persoane condamnate pentru crime de război și promovarea unor idei legionare, rasiste și xenofobe

Punctul H – ultraj, după ce ar fi amenințat doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Excepția: discursul despre Ceaușescu

Parlamentul European a decis să nu ridice imunitatea pentru punctul I, referitor la un discurs susținut de Șoșoacă în plenul PE la 11 februarie 2025, în care aceasta ar fi făcut referiri la Nicolae Ceaușescu. Discursurile rostite în plen beneficiază de o protecție specială în dreptul european.

Ce înseamnă concret votul

Ridicarea imunității nu reprezintă o condamnare și nu se pronunță asupra vinovăției. Decizia elimină un obstacol procedural, permițând procurorilor români să continue ancheta penală în care Diana Șoșoacă este cercetată pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, negarea Holocaustului și ultraj.

Cererea fusese transmisă Parlamentului European în 2025. Săptămâna trecută, comisia JURI avizase favorabil solicitarea cu 17 voturi „pentru", niciun vot „împotrivă" și o abținere.

Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.