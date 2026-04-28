Scumpirea cartelelor Metrorex, amânată cu două luni. Ce propuneri face ministrul interimar al Transporturilor

Sursă: Realitatea.net

Ministrul interimar al Transporturilor a blocat, temporar, scumpirea călătoriei cu metroul, amânând cu două luni termenul de 1 mai, impus în ordinul semnat înainte de demisie de fostul ministru PSD. În acest timp, Radu Miruță cere conducerii Metrorex un plan clar de reducere a cheltuielilor.

Marți dimineață, pe site-ul ministerului a fost postat, în consultare publică, proiectul de ordin privind prorogarea, cu două luni, a termenului prevăzut la art. II din OMTI nr. 408/2026 pentru modificarea tarifelor de călătorie cu metroul. Practic, în loc de 1 mai, majorările de prețuri ar urma să fie puse în practică peste 60 de zile.

Ordinul invocă atât efectele socio-economice ale unei astfel de măsuri, cât și efecte asupra mediului.

Astfel, se arată că, la un preț de 7 lei/călătorie, deplasarea pe distanțe scurte de 1–3 stații devine comparabilă cu costul serviciilor de ridesharing sau al STB. Practic, sugerează analiza, este posibil ca, în locul unei așteptate majorări a încasărilor, călătorii să aleagă alte mijloace de transport.

Pe de altă parte, conducerea interimară a Ministerului Transporturilor cere conducerii Metrorex să facă o analiză a rentabilității tipurilor de cartele și abonamente pe care le vinde, dar și „un plan de reducere a cheltuielilor” care să aibă ca rezultat reducerea cu cel puțin 10% a bazei de cheltuieli „și se va derula pe nu mai mult de 6 luni”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

De asemenea, se solicită realizarea unui studiu de impact asupra repartiției modale și obligațiilor europene privind calitatea aerului, în condițiile în care o parte a călătorilor de la metrou s-ar putea întoarce la autoturisme personale sau la servicii de ridesharing.