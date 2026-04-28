Au fost instalate primele stații de apă potabilă în aeroporturile din București. Pasagerii își pot umple sticlele gratuit

Sursă: realitatea.net

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a montat primele 10 stații de apă potabilă în Aeroportul Internațional „Henri Coandă" și Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu", ca parte a unui proiect de modernizare a serviciilor pentru pasageri.

Stațiile sunt conectate direct la rețeaua internă de apă a aeroporturilor și sunt dotate atât cu dispozitive pentru umplerea sticlelor reutilizabile, cât și cu cișmele pentru consum direct. Instalațiile sunt deja funcționale și amplasate în puncte-cheie din terminale, inclusiv în apropierea porților de îmbarcare din zona Plecări, în spațiile dedicate Sosirilor, dar și în zone cu acces restricționat.

Directorul General al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a precizat că intervențiile tehnice necesare pentru certificarea apei potabile au fost finalizate rapid.

Advertising

Advertising

„Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele", a declarat acesta.

Alimentarea cu apă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime, distribuția fiind asigurată printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de kilometri care deservește terminalele și spațiile operaționale. La Aeroportul Băneasa a fost instalată o singură stație destinată pasagerilor.

Proiectul urmează să fie extins în funcție de gradul de utilizare. Fiecare stație este echipată cu contoare care monitorizează numărul de sticle umplute, datele urmând să fie folosite pentru identificarea zonelor cu trafic intens. CNAB precizează că investiția face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare și de aliniere la standardele internaționale privind confortul și accesibilitatea pentru pasageri.