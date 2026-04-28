Containere cu 165 de tone de deșeuri, descoperite la Constanța. Marfa venea din Algeria

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii de frontieră au identificat 165 de tone de deșeuri în șase containere sosite din Algeria. Acestea erau încărcate cu cenușă și zgură de topitorie și urmau să fie importate de o firmă din România prin Portul Constanța.

Polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română – Garda de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari ai Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, au descoperit 165 de tone de materiale susceptibile a fi deșeuri, aflate în șase containere sosite din Algeria, a anunțat, marți, Poliția de Frontieră Română .

Acțiunea a avut loc în data de 27 aprilie, când polițiștii de frontieră din cadrul Garda de Coastă, împreună cu inspectori ai Biroul Vamal de Frontieră Constanța și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, au efectuat controlul fizic și documentar asupra a șase containere. Acestea sosiseră din Algeria și aveau ca destinație o societate comercială din România.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că în interiorul containerelor se aflau aproximativ 165 de tone de materiale constând în cenușă și zgură de topitorie. De asemenea, s-a stabilit că acestea nu corespundeau caracteristicilor fizice ale mărfii declarate în documente.

"Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au concluzionat că există suspiciuni rezonabile ca respectivele materiale să fie deșeuri, conform HG nr. 856/2008 privind clasificarea deșeurilor.

Ca urmare a celor constatate, a fost dispusă măsura returnării celor șase containere în țara de expediție. Totodată, a fost întocmită lucrare penală pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Constanța", transmite sursa citată.