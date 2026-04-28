Spray nazal inovator care stimulează imunitatea, posibil înlocuitor al vaccinurilor clasice. Ce au descoperit cercetătorii

Imaginează-ți un singur vaccin administrat o dată pe an, capabil să ofere protecție împotriva unei game largi de boli. Nu doar virusuri precum gripa sau COVID-19, ci și bacterii care provoacă pneumonie ori meningită, ba chiar și alergii, cum ar fi cele la acarieni. Cercetătorii explorează o astfel de abordare inovatoare: un spray nazal ce conține o proteină menită să activeze puternic sistemul imunitar.

O echipă de la Stanford University a analizat un nou tip de vaccin nazal, gândit să ofere protecție simultană împotriva unor afecțiuni diverse, de la infecții respiratorii până la alergii. Studiul, publicat în Science și citat de Daily Mail , indică rezultate preliminare promițătoare.

Mecanismul de acțiune

Spre deosebire de vaccinurile clasice, care imită agenți patogeni pentru a declanșa un răspuns imun specific, această formulă stimulează direct imunitatea înnăscută, prima linie de apărare a organismului. Preparatul conține o proteină numită Toll-like receptor 4 (TLR4), esențială pentru inițierea răspunsului imun și pentru activarea mecanismelor de protecție pe termen lung.

Administrarea prin nas urmărește menținerea organismului într-o stare de alertă, astfel încât reacția la agenții patogeni să fie rapidă și eficientă.

Rezultatele testelor pe animale

În experimentele de laborator, șoarecii au primit două doze nazale, la interval de o săptămână. Ulterior, aceștia au prezentat protecție timp de cel puțin trei luni împotriva coronavirusului, a altor virusuri respiratorii și a unor bacterii asociate pneumoniei.

Mai mult, atunci când au fost expuși la acarieni, animalele imunizate nu au dezvoltat inflamații pulmonare, spre deosebire de cele nevaccinate, care au prezentat acumulări semnificative de mucus.

Rezerve și posibile riscuri

Cu toate că rezultatele sunt încurajatoare, specialiștii avertizează că reacțiile sistemului imunitar pot varia semnificativ între specii. Există și îngrijorări legate de o posibilă inflamație cronică, care, pe termen lung, ar putea favoriza afecțiuni grave, inclusiv boli cardiovasculare sau cancer.

Alte cercetări în domeniu

Nu este prima încercare de dezvoltare a unui vaccin nazal. De exemplu, un astfel de vaccin împotriva COVID-19, bazat pe o tehnologie creată la Washington University in St. Louis, a intrat în studii clinice în SUA. Potrivit WashU Medicine, proiectul a primit aprobarea Food and Drug Administration, la solicitarea companiei Ocugen.

Acest vaccin poate fi administrat fie prin pulverizare nazală, fie prin inhalare, iar cercetătorii urmăresc în primul rând siguranța, dar și eficiența sa, analizând răspunsul imun și incidența infecțiilor după vaccinare.

Un avantaj potențial al acestor formule este că acționează direct la nivelul mucoasei nazale și al căilor respiratorii superioare — punctul de intrare al virusurilor — ceea ce ar putea reduce nu doar severitatea bolii, ci și transmiterea acesteia.

