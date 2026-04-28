Vițel căzut într-o fântână adâncă de 5 metri, salvat de pompierii din Horezu. A fost folosit un buldoexcavator

Sursă: Realitatea.net

Pompierii din Horezu au intervenit marți, 28 aprilie, în jurul orei 11:00, pentru salvarea unui vițel căzut într-un puț fără apă.

La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Punctului de Lucru Horezu, cu o autospecială de intervenție, fiind solicitat și sprijinul SVSU din localitate. La sosire, salvatorii au constatat că animalul se afla la o adâncime de peste cinci metri. Pentru extragerea animalului, pompierii au folosit accesorii specifice de salvare, iar intervenția a fost sprijinită de un buldoexcavator pus la dispoziție de Primăria Horezu.

Vițelul a fost scos nevătămat

„Pompierii au evaluat rapid situația și, cu ajutorul accesoriilor de salvare specifice și cu sprijinul unui buldoexcavator trimis în sprijin de Primăria Horezu, au reușit să ajungă la animal și să îl extragă în siguranță. Vițelul, speriat, dar nevătămat, a fost încredințat proprietarului de drept”, au anunțat reprezentanții ISU.

