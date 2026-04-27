Medicamente care pot interfera cu cafeaua. Semnal de alarmă tras de specialiști

Cafeaua, una dintre cele mai consumate băuturi, poate influența modul în care acționează anumite medicamente, avertizează specialiștii. Cofeina poate reduce eficiența unor tratamente sau poate amplifica reacțiile adverse, deoarece afectează procesele de absorbție și metabolizare din organism.

Cafeina poate accelera digestia, ceea ce duce la o absorbție incompletă a substanțelor active, sau poate modifica nivelul acestora în sânge. De asemenea, interferează cu enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, precum CYP1A2, conform specialistului Jennifer Bourgeois, scrie Eating Well.

Printre medicamentele sensibile la consumul de cafea se numără antidepresivele, hormonii tiroidieni, tratamentele pentru osteoporoză, antipsihoticele, bronhodilatatoarele și anticoagulantele. De exemplu, levotiroxina își poate pierde până la jumătate din eficiență dacă este administrată împreună cu cafea.

În cazul antidepresivelor (precum escitalopram, clomipramină sau imipramină), combinația cu cafeina poate duce la creșterea ritmului cardiac, anxietate sau accentuarea efectelor secundare. Medicamentele pentru osteoporoză, cum ar fi alendronatul sau risedronatul, necesită condiții stricte de administrare, iar cafeaua poate împiedica absorbția corectă. De asemenea, combinația dintre cafeină și substanțe stimulante din tratamentele pentru răceală și alergii, precum pseudoefedrina, poate provoca palpitații sau creșterea tensiunii arteriale.

Și în cazul antipsihoticelor (de exemplu, clozapină, haloperidol sau olanzapină), cafeina poate modifica concentrația medicamentelor în sânge. Bronhodilatatoarele utilizate în astm, precum teofilina sau aminofilina, pot avea reacții adverse mai intense dacă sunt combinate cu cafea. În plus, cafeina poate influența coagularea sângelui, crescând efectul unor anticoagulante, cum este aspirina, ceea ce poate mări riscul de sângerări.

Totuși, nu este necesar să renunțăm complet la cafea. Specialiștii recomandă păstrarea unui interval de 30–60 de minute între consumul de cafea și administrarea medicamentelor și utilizarea apei pentru administrarea tratamentelor.

Jennifer Bourgeois subliniază importanța informării corecte: citirea prospectului, respectarea indicațiilor și consultarea medicului sau farmacistului sunt esențiale pentru a evita interacțiunile nedorite și pentru a asigura eficiența tratamentului.

Realitatea.NET | Alimentul care accelerează procesul de îmbătrânire și distruge creierul. Este un adevărat pericol pentru sanatate

