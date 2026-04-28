Situație limită în armata rusă: soldații lui Putin ar fi recurs la canibalism din cauza foametei

Sursă: Realitatea.net

Armata rusă s-ar confrunta cu situații-limită pe frontul din Ucraina, unde lipsa proviziilor, în plină iarnă, ar fi dus la acte de o brutalitate extremă. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, inclusiv The Sun, militari ai lui Vladimir Putin ar fi recurs la canibalism, pe fondul foametei și al condițiilor dificile din linia întâi. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Înregistrări audio interceptate și fotografii analizate de specialiști ar indica o stare generalizată de înfometare în rândul trupelor ruse. O sursă din serviciile de informații ucrainene a declarat că există dovezi privind cel puțin cinci incidente de acest tip.

Caz grav raportat în regiunea Donețk

Unul dintre cele mai grave cazuri ar fi avut loc în noiembrie 2025, în apropierea localității Mirnograd, din regiunea Donețk. Un militar rus, cunoscut sub indicativul „Șchiopul”, ar fi ucis doi camarazi și ar fi încercat să consume din trupul unuia dintre ei.

Advertising

Advertising

Potrivit informațiilor apărute, acesta ar fi făcut parte din Regimentul 95 al Brigăzii 5 Gardă Motorizată. Detaliile ar fi fost transmise într-o conversație pe Telegram între un ofițer și locotenentul Razikov Vladislav Abdulkalikovici, adjunctul comandantului unui batalion de recunoaștere, conform presei internaționale.

În conversațiile interceptate apar reacții ale militarilor la situația din teren. „Nu sunt hrăniți sau ce se întâmplă? Nu înțeleg”, ar fi spus unul dintre interlocutori, iar răspunsul ar fi fost: „Și ai noștri vor începe curând să se mănânce între ei… Toți sunt slăbiți. Toți sunt înfometați.”

Mesajele ar fi fost însoțite de imagini grafice, inclusiv fotografia unui picior secționat și a unui militar vizibil subnutrit. Instrumente de analiză bazate pe inteligență artificială ar fi indicat că fotografiile nu au fost modificate digital. Un chirurg specializat în zone de conflict, care ar fi analizat imaginile, a precizat că rana nu pare a fi provocată de o explozie, ci „pare tăiată cu un obiect ascuțit”.

Mesaje interceptate descriu militari slăbiți și înfometați

Într-un mesaj vocal atribuit aceluiași ofițer, situația este descrisă în termeni direcți: un militar și-ar fi ucis camarazii, i-ar fi dus într-un subsol și ar fi încercat să gătească și să consume carnea acestora. Când alți soldați au mers să verifice, acesta ar fi deschis focul asupra lor, dar a fost ucis. Alte conversații apărute pe Telegram fac referire la situații similare. Într-una dintre ele, datată 3 aprilie anul trecut, un militar cu indicativul „Most”, din Regimentul 54, refuza să împartă adăpostul cu un coleg despre care susținea că a consumat carne umană. „Dacă ar fi fost om, ar fi putut sta aici, dar a mâncat un cadavru”, ar fi spus acesta, invocând și motive religioase.

Autoritățile ruse au respins aceste acuzații, catalogându-le drept propagandă și susținând că provin din surse ucrainene interesate să discrediteze armata rusă. Deși astfel de relatări au mai apărut și în trecut, inclusiv o înregistrare publicată de serviciile de informații ucrainene în care un comandant susținea că un soldat ar fi supraviețuit două săptămâni hrănindu-se cu rămășițele unui camarad, autenticitatea acestor informații nu a fost confirmată independent.