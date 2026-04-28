Urgența medicală care se confundă ușor cu indigestia

Durerea abdominală care se intensifică rapid și schimbă modul în care te miști sau respiri merită atenție imediată. Una dintre situațiile clasice este durerea care migrează și se localizează în partea dreaptă jos.

Apendicita acută este inflamația apendicelui și reprezintă o urgență chirurgicală. Durerea poate începe difuz sau periombilical și apoi se localizează frecvent în fosa iliacă dreaptă, fiind însoțită de greață, lipsa poftei de mâncare și uneori febră. Nu toți pacienții au semnele clasice, mai ales copiii, vârstnicii sau gravidele.

Diagnosticul se bazează pe consultul medical, analize și imagistică, iar tratamentul este stabilit de echipa medicală în funcție de severitate. Important este să nu maschezi durerea cu automedicație repetată, iar dacă durerea crește, apar febra sau sensibilitatea accentuată la atingere, prezintă-te fără întârziere la spital.

Ai grijă de tine!

