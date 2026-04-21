Durerea de spate la condus este favorizată de șezutul prelungit, vibrații și sprijinul lombar insuficient. Mușchii spatelui și ai șoldurilor pot deveni rigizi, iar dacă există deja o problemă degenerativă sau un episod anterior de lombalgie, simptomele pot reveni ușor. Poziția scaunului contează mult.

Pot fi de ajutor niște schimbări simple: sprijin lombar, genunchii ușor sub nivelul șoldurilor, pauze la 60–90 de minute pentru întinderi și mers, plus exerciții de întărire a musculaturii trunchiului. Dacă apar dureri care iradiază pe picior, amorțeli, slăbiciune sau tulburări de control urinar sau fecal, este nevoie să te prezinți la medic.

