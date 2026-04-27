Senzația manifestată prin pierderea echilibrului

Amețeala este un simptom foarte frecvent și poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți: senzație de rotire, instabilitate, „cap ușor” sau aproape leșin. De aceea, descrierea exactă contează mult pentru orientarea cauzei.

Amețeala poate avea cauze simple, precum deshidratarea, tensiunea arterială mică, lipsa de somn, hipoglicemia sau anxietatea, dar și cauze care țin de urechea internă, inimă sau sistemul nervos. Contextul ajută întotdeauna la identificarea cauzei și prevenirea acestor evenimente: apare la ridicare bruscă, la întoarcerea capului, după efort, după o viroză sau împreună cu palpitații ori greață?

Dacă amețeala este severă, se asociază cu slăbiciune pe o parte a corpului, tulburări de vorbire, vedere dublă, durere de cap intensă nouă sau leșin, este necesară evaluare medicală urgentă. În rest, un consult medical bine orientat și câteva investigații țintite pot clarifica cauza și evita tratamente inutile.

Ai grijă de tine!

