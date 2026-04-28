Premier Hospitality semnează cu Radisson Hotel Group parteneriatul pentru Radisson Blu Hotel Sinaia Cota 1400

Compania Premier Hospitality este încântată să anunțe oficializarea parteneriatului cu Radisson Hotel Group pentru Radisson Blu Hotel Sinaia Cota 1400 - un hotel care se va adresa segmentului premium de turiști, ce va reprezenta un element de noutate în peisajul turistic românesc: primul și singurul hotel poziționat sub un brand internațional amplasat la cea mai mare altitudine din țară, direct la Cota 1400 din Sinaia.

Acest proiect spectaculos reprezintă pentru Premier Hospitality o reafirmare a poziției de operator hotelier independent de încredere, recunoscut și certificat de marile lanțuri internaționale. Hotelul Radisson Blu Sinaia Cota 1400 este o combinație perfectă între o investiție de top într-o locație excepțională și unică, sub umbrela unui brand de succes și cu un management profesionist, elemente care vor asigura cel mai înalt nivel de servicii pentru cei mai exigenți oaspeți.

Cu o deschidere estimată pentru vara 2026, proiectul introduce un standard nou pentru ospitalitatea montană din România, un concept integrat de luxury hotel, spa și lifestyle alpin, gândit pentru oaspeții care nu fac compromisuri între natură și rafinament.

Radisson Blu Sinaia Cota 1400 este un hotel montan situat într-una dintre cele mai reprezentative destinații din România, având o priveliște a munților Bucegi de neegalat. Hotelul este o clădire monument istoric datând din 1939, aflată la acel moment sub patronajul Casei Regale a României. Trecând printr-un proces amplu de conversie și extindere, hotelul este redat circuitului turistic cu un design care respiră fuziunea între tradiție și modernitate. Toate materialele sunt organice (lemn masiv, piatră), culori calde primitoare, care îmbie la relaxare și destindere. Toate acestea converg într-o experiență de chalet redefinită, o oază de echilibru și bunăstare (well-being) inspirată de cultura alpină.

La deschidere, Radisson Blu Sinaia Cota 1400 va pune la dispoziție 68 de camere, inclusiv șase suite junior și două suite prezidențiale, unele camere beneficiind de terase generoase, altele de tip balconet, toate oferind vederea de vis către Munții Bucegi. Printre facilitățile hotelului se vor regăsi și un lobby bar și lounge, restaurant cu terase exterioare încălzite, spațiu pentru conferințe cu terasă exterioară și priveliște panoramică, o sală de fitness, o zonă de wellness interioară cu piscină acoperită, hammam, spa marocan, saună și jacuzzi, precum și o piscină exterioară încălzită.

Pentru a asigura o experiență completă tuturor clienților, proprietatea va oferi un perimetru generos exterior de entertainment în viitorul après-ski lounge bar, un punct de atracție major în sezonul de iarnă și nu numai, precum și o incintă de ski-in/ski-out cu dulăpioare individuale pentru confortul oaspeților.

Parteneriatul cu Radisson Hotel Group , unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, cu peste 1.700 de proprietăți în 120 de țări, plasează Sinaia pe harta destinațiilor de lux verificate la standarde globale, răspunzând unei cereri în creștere pentru turism montan premium și consolidând poziția României ca destinație de interes pentru călătorii exigenți din țară și din afara ei.

În acest proces complex de redeschidere au învestit energie și pasiune un număr mare de specialiști, de la echipa de arhitectură și design, la echipele de construcții și management de proiect, echipele de consultanți și suport local care au lucrat împreună într-o sinergie profundă contribuind la viitorul succes al hotelului.

David Jenkins, Vice President, Business Development, Eastern Europe, Radisson Hotel Group declară: ,,Ceea ce face acest proiect cu adevărat remarcabil este combinația dintre destinație, poziționare și parteneriat. Sinaia este deja bine consolidată pe harta turismului din România, iar COTA 1400 oferă acestui hotel un cadru care îl diferențiază imediat. La fel de important, această semnare marchează prima noastră colaborare cu Premier Hospitality, un partener care împărtășește viziunea noastră pe termen lung privind ospitalitatea de calitate pe această piață. Pentru Radisson Hotel Group, acest proiect reflectă tipul de dezvoltare pe care îl urmărim: în destinații distinctive, cu produse potrivite și alături de parteneri care înțeleg oportunitățile locale.”

Lucian Marinescu, Senior Partner, Premier Hospitality:

„România are nevoie de locații de lux precum Radisson Blu Sinaia Cota 1400 pentru a intra pe harta turismului mondial. Turiștii români își doresc și merită să beneficieze de cele mai bune condiții și de cele mai bune servicii și la noi acasă. Acest hotel iconic reprezintă pentru noi o mare provocare și de aceea venim cu promisiunea de a livra un management de cel mai înalt nivel, având echipa, expertiza și ambiția de a ne poziționa ca cel mai important operator hotelier român.”

„Țintim să devenim cea mai râvnită destinație montană de lux din România, în toate anotimpurile, atât pentru relaxare, well-being, ski, drumeții, experiențe gourmet, cât și pentru petreceri în interior sau în aer liber, private sau corporate" afirmă Octavian Moldovan, General Manager, Radisson Blu Sinaia Cota 1400.

„Proiecte precum Radisson Blu Sinaia Cota 1400, nu înseamnă doar un brand sau operare, presupun aliniere completă. Focusul nostru a fost să construim combinația potrivită de parteneri și poziționare pentru a maximiza potențialul real al proiectului. Un proces de selecție care a condus la un rezultat firesc a două opțiuni atât în operare, cât și în branding, menite să ofere o performanță de lungă durată și relevantă pentru piața pe care hotelul se va redeschide”, spune Cătălina Roșu, Partener Fondator Win Advisors, consultanții care au asigurat crearea cadrului de business.

Despre Premier Hospitality: Premier Hospitality este un partener de încredere în industria hotelieră, pentru investitori privați și instituționali, specializat în operarea hotelurilor prin soluții personalizate și flexibile de management și închiriere.

Echipa este formată din profesioniști cu experiență dovedită în gestionarea activelor hoteliere, cu o înțelegere profundă a pieței și a dinamicii industriei ospitalității, capabili să livreze rezultate măsurabile și de impact.

