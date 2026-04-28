Alertă ANM: Vremea se schimbă radical de mâine: zonele în care se întorc ninsorile
ANM anunță o schimbare semnificativă a vremii începând de miercuri, 29 aprilie. Temperaturile vor scădea în toată țara, iar spre finalul săptămânii valorile termice vor fi cu 8 până la 12 grade sub mediile normale pentru această perioadă.
Pe timpul nopților, în special în jumătatea de nord a țării, dar izolat și în restul regiunilor, se va semnala brumă. În același interval, sunt așteptate ploi, mai ales în sud și est, unde cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp și izolat pot depăși 20 l/mp.
ANM, prognoza de ultimă oră. Se întorc ninsorile în România
La munte, precum și în zonele subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri se va depune strat de zăpadă, estimat între 5 și 8 centimetri. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele pot depăși 60–70 km/h.
