Ziua de 22 aprilie aduce o vreme mai degrabă de început de primăvară timidă decât de final de aprilie. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe. Temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă, cu maxime de doar 13–15 grade, în timp ce pe timpul nopții valorile vor coborî până la 2–5 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile.

Joi: temperaturi mai ridicate, dar vânt puternic

Pe 23 aprilie, vremea începe să se încălzească ușor, iar valorile termice vor urca spre 18-19 grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații sunt reduse. În schimb, vântul devine principalul element de disconfort. Pe parcursul zilei sunt așteptate rafale de 45-50 km/h, care pot accentua senzația de răcoare. Spre seară și în timpul nopții, intensitatea vântului va scădea, revenind la valori slabe și moderate.