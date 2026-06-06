Rupere de nori în țară. Curți inundate și poduri rupte de viitura de cod roșu - VIDEO

Vremea extremă a făcut prăpăd și în țară. La Buzău, județ aflat sub alertă de ploi și vijeliim a plouat torențial timp de peste o oră și jumătate, iar efectele nu au întârziat să apară. Apele râului Slănic s-au umflat, iar viitura a rupt două poduri care asigurau accesul mașinilor către două sate din comună. Și la Turda, un bulevard principal din oraș a fost inundat complet după ce canalizarea nu a mai făcut față.

La Turda, mai multe străzi s-au transformat în adevărate râuri după ce canalizarea nu a mai făcut față în urma unei ploi torențiale care a ținut minute în șir. Oamenii au fost nevoiți să iasă din case în cizme de cauciuc.

Autoritățile sunt în alertă deoarece debitul râurilor poate crește și poate duce la alunecări de teren.

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La Buzău, apa a inundat câteva curți, iar mai multe drumuri comunale au fost afectate. Pompierii au intervenit cu motopompe acolo unde au fost cele mai mari probleme. Localnicii au transmis că nu mai au acces cu mașinile între localități.

„Ne-a inundat curțele, a inundat, a ieșit toate izvoarele după aici, prin toate părțile. Dar vedeți ce-i pe partea aialaltă. A intrat prin la vecini, prin curte, prin și nu știm ce-i pe drum aici sus la biserică. Cum o mai fi acolo? Cred că e destul de rău”, se plâng localnicii.

Trafic rutier blocat din cauza aluviunilor de pe versanți

Traficul rutier pe DN 10, în județul Buzău, a fost blocat sâmbătă în zona localității Colțu Pietrii, după ce aluviuni și cantități importante de pământ s-au scurs de pe versanți pe carosabil, în urma ploilor abundente din ultimele ore.



Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, circulația pe DN 10 s-a desfășurat inițial cu dificultate în zonele Nehoiașu și Colțu Pietrei, unde pe carosabil s-au acumulat cantități însemnate de apă, mâl, pietre și crengi aduse de pe versanți.



Ulterior, autoritățile au anunțat blocarea completă a traficului în zona Colțu Pietrii.



'Traficul rutier este complet blocat în acest moment pe DN 10, în zona localității Colțu Pietrii. Din cauza precipitațiilor recente, o cantitate semnificativă de aluviuni și pământ s-a revărsat de pe versanți direct pe partea carosabilă, făcând trecerea imposibilă', a transmis DRDP Buzău.



Potrivit sursei citate, echipele de drumari intervin cu două utilaje grele pentru îndepărtarea materialului adus pe șosea și reluarea circulației în condiții de siguranță.



'Echipele de drumari sunt deja la fața locului și acționează contracronometru cu două utilaje grele pentru curățarea drumului și eliberarea benzilor de circulație. De asemenea, acționează cu utilaje și angajații Primariei Siriu, dar și reprezentanții unei firme de construcții din zonă. Din cauza volumului de material adus de pe versanți, operațiunea ar putea dura', a precizat DRDP Buzău.



În paralel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău a intervenit pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă generate de ploile torențiale.



'În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse torențiale prognozate la nivelul județului Buzău, pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă', a informat ISU Buzău.



Echipajele ISU au acționat pentru evacuarea apei dintr-o locuință din localitatea Lunca Priporului, orașul Nehoiu, precum și dintr-o gospodărie din municipiul Râmnicu Sărat.



'Pompierii monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătiți să intervină pentru limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate', a transmis ISU Buzău.



Autoritățile le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, zona afectată de pe DN 10, să respecte indicațiile personalului aflat în teren și să adapteze viteza la condițiile de trafic și carosabil