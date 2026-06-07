Inundații pe Litotal, după averizarea cod portocaliu. Străzi blocate de apă la Constanța - VIDEO

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Sursă: realitatea.net

Ploile torențiale au făcut prăpăd în Prahova, la scurt timp după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting Cod portocaliu de fenomene periculoase, valabilă între 12:45 și 13:45. În municipiul Ploiești, mai multe artere au fost inundate, iar traficul a fost serios afectat.

Potrivit ANM , în intervalul de cod portocaliu s-au semnalat averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, vijelii, precum și căderi de grindină cu diametrul de 2–4 cm.