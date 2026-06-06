Furtunile și ploile pun stăpânire pe mare parte din țară. Vezi HARTA
Manifestări violente ale vremii
Ploile torentiale si vantul puternic vor crea si azi probleme in care mai mare parte a țării. În doar cateva ore intra in vigoare un nou cod galben de fenomene meteo extreme.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ ce vizează mai multe județe din țară.
Potrivit ANM, în intervalul 6 iunie, ora 12.00 – 6 iunie, ora 23.00 în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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