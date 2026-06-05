Oameni blocați de viitură. A fost rupere de nori în țară

Sursă: Realitatea PLUS

A fost rupere de nori în mai multe județe din țară. În Buzău, apa a inundat rapid străzile și gospodăriile, iar accesul unei ambulanțe către o femeie de 82 de ani, cu probleme de sănătate, a fost blocat de inundații. Pensionara a fost transportată la spital cu o șenilată pentru a primi îngrijiri medicale. Probleme au fost și în București și în județul Ilfov, unde șoferii au surprins imagini cu străzile acoperite de apă.

Vremea extremă a făcut prăpăd

Inundațiile din Brătilești , județul Buzău, au îngreunat intervenția medicală pentru o femeie de 82 de ani cu afecțiuni respiratorii. Salvatorii au reușit să ajungă la aceasta cu o șenilată, iar starea ei este stabilă. Inițial, autoritățile au solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru preluarea pacientei, însă aceasta a refuzat transportul aerian.

În București , mai multe străzi au fost inundate, iar șoferii au rămas blocați în trafic din cauza apei acumulate pe carosabil.

Probleme au fost și în județul Ilfov, unde au intervenit pompierii.