Oameni blocați de viitură. A fost rupere de nori în țară
Vremea în România
A fost rupere de nori în mai multe județe din țară. În Buzău, apa a inundat rapid străzile și gospodăriile, iar accesul unei ambulanțe către o femeie de 82 de ani, cu probleme de sănătate, a fost blocat de inundații. Pensionara a fost transportată la spital cu o șenilată pentru a primi îngrijiri medicale. Probleme au fost și în București și în județul Ilfov, unde șoferii au surprins imagini cu străzile acoperite de apă.
Vremea extremă a făcut prăpăd
Inundațiile din Brătilești, județul Buzău, au îngreunat intervenția medicală pentru o femeie de 82 de ani cu afecțiuni respiratorii. Salvatorii au reușit să ajungă la aceasta cu o șenilată, iar starea ei este stabilă. Inițial, autoritățile au solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru preluarea pacientei, însă aceasta a refuzat transportul aerian.
În București, mai multe străzi au fost inundate, iar șoferii au rămas blocați în trafic din cauza apei acumulate pe carosabil.
Probleme au fost și în județul Ilfov, unde au intervenit pompierii.
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