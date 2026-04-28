România a ales Lynx. Programul uriaș de înzestrare SAFE intră în linie dreaptă: 232 de mașini de luptă aprobate din totalul de 298

Sursă: Defense Romania

România a făcut pasul decisiv în unul dintre cele mai importante programe de înzestrare militară din ultimii ani: mașinile de luptă ale infanteriei vor fi modelul Lynx, produs de gigantul german Rheinmetall.

Potrivit documentelor oficiale transmise de Guvern către Parlament, în cadrul mecanismului european SAFE au fost selectate companiile care vor participa la modernizarea Armatei României, iar cel mai mare contract revine programului pentru MLI pe șenile.

În centrul acestui program se află 232 de blindate Lynx, care vor fi cumpărate prin finanțare SAFE, în timp ce diferența până la totalul planificat de 298 de unități va fi acoperită prin contracte separate, cel mai probabil din bugetul național.

232 de blindate prin SAFE, restul din contracte ulterioare

Documentul oficial, analizat de Defense Romania, arată că programul păstrează ținta totală de 298 de mașini de luptă și derivate, însă doar 232 dintre acestea intră în finanțarea europeană.

„Se are în vedere încheierea unui Acord-cadru pentru o cantitate totală de 298 MLI și derivate, dintre care 232 MLI și derivate, în valoare totală estimată de 2.598,4 mil. EURO, prin accesarea mecanismului de finanțare SAFE.

Suplimentar, diferența de 66 MLI și derivate va face obiectul unor contracte subsecvente ulterioare cu valoarea totală estimată de 738,6 mil. EURO”, precizează documentul oficial.

Astfel, valoarea totală a programului se ridică la aproximativ 3,33 miliarde de euro, dacă se iau în calcul și cele 66 de unități suplimentare.

Cel mai scump program din SAFE pentru România

Doar partea finanțată prin SAFE ajunge la aproximativ 2,6 miliarde de euro, ceea ce transformă acest contract în cel mai mare și mai costisitor proiect din portofoliul de înzestrare realizat prin mecanismul european.

Estimările anterioare pentru întregul lot de 298 de vehicule se apropiau de 3 miliarde de euro, iar surse din domeniul apărării indicau încă din ultimele luni că alegerea platformei Lynx era deja conturată.

În document se menționează explicit și operatorul economic selectat: „operatorul economic selectat este Rheinmetall Automecanica SRL(RAM).”

Totodată, procedura de atribuire este una specială.

„Procedură de atribuire: negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în temeiul dispozițiilor art. 4 alin (2) din OUG 62/2025”, mai precizează documentul.

Ce aduce Lynx pentru Armata României

Modelul Lynx a fost prezentat pentru prima dată în 2016, la expoziția Eurosatory, iar ulterior a fost lansată varianta KF41, cea care urmează să ajungă și în dotarea Armatei României.

Vehiculul este echipat cu turela LANCE și poate fi configurat cu tun de 30 sau 35 mm, precum și cu lansator de rachete antitanc, în funcție de cerințele operaționale.

Printre principalele sale atuuri se numără protecția ridicată și mobilitatea.

Blindatul oferă protecție frontală împotriva proiectilelor de 30 mm și protecție laterală împotriva muniției de 14,5 mm. De asemenea, partea inferioară este proiectată să reziste la o explozie echivalentă cu 10 kilograme de TNT.

La capitolul mobilitate, Lynx KF41 este propulsat de un motor Liebherr de 850 kW, adică 1.140 de cai putere, ceea ce îi permite să atingă viteze de până la 70 km/h și o autonomie de aproximativ 500 de kilometri.

Lynx înlocuiește vechile MLI-84 Jderul

Noile vehicule vor înlocui actualele MLI-84 Jderul, aflate de mulți ani în dotarea forțelor terestre române.

Această schimbare marchează unul dintre cele mai importante salturi tehnologice pentru infanteria mecanizată a României, în contextul în care țara accelerează programele de modernizare militară.

În regiune, aceeași soluție a fost deja aleasă și de Ungaria, unde Rheinmetall produce blindatele pentru armata maghiară.

Prin această decizie, România intră oficial în clubul utilizatorilor platformei Lynx, într-un program care va remodela capacitatea de luptă a forțelor terestre pentru următorii ani.