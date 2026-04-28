Bărbat reținut pentru furtul unei biciclete dintr-un bloc din Sectorul 1: hoțul a avut un complice. Cum au acționat

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni, fiind acuzat că, împreună cu un complice, a pătruns noaptea într-un bloc din Sectorul 1 și a furat o bicicletă în valoare de 1.500 de lei.

Poliţia Capitalei informează că la data de 27 aprilie, poliţişti ai Secţiei 4 Poliţie, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară şi un mandat de aducere, în municipiul Bucureşti, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 37 de ani, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

„În fapt, la data de 10 aprilie 2026, Secţia 4 Poliţie a fost sesizată, de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, i-ar fi fost sustrasă bicicleta, pe care ar fi lăsat-o asigurată, în scara unui bloc din Sectorul 1. În urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către doi bărbaţi, în vârstă de 21, respectiv 37 de ani, cel din urmă fiind cunoscut cu preocupări de natură infracţională. De asemenea, în prezent, bănuitul de 21 de ani este cercetat într-o altă cauză”, precizează sursa citată.

Cum au acționat hoții

Potrivit aceleiaşi surse, cei doi bănuiţi sunt acuzaţi că, la data de 9 aprilie 2026, în jurul orei 03.30, aceştia ar fi pătruns în scara blocului având feţele acoperite, după ce ar fi lovit în prealabil interfonul, pentru a debloca uşa de acces, după care ar fi sustras o bicicletă tăind sistemul antifurt, cu care era asigurată aceasta. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500 de lei.

Pe 27 aprilie, polițiștii au făcut o percheziție la locuința bărbatului din București, pentru a strânge probe în acest caz. În urma acestei activități, bărbatul de 37 de ani a fost găsit și dus la secție în baza unui mandat. După audieri, acesta fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților.

Cazul este investigat în continuare de polițiștii Secției 4, sub coordonarea procurorilor, pentru infracțiunea de furt calificat.